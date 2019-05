Waldheim

Über eine unfreiwillige Tieferlegung ärgerte sich der Besitzer eines Landrover Defenders in Waldheim. Der Geländewagen stand am Donnerstagmorgen mit vier platten Reifen auf dem Obermarkt und zog neugierige Blicke von Passanten auf sich.

Geht ein Reifenschlitzer in Waldheim um? Außer dem tiefergelegtem Landrover ist der Polizei in Chemnitz aktuell kein weiterer Fall solcherart Sachbeschädigung in Waldheim bekannt. Zudem waren bei dem Geländewagen nicht alle Reifen zerstört. „Einer wurde aufgeschlitzt, von den anderen dreien die Luft aus dem Ventil abgelassen“, informiert Polizeisprecher Andrzej Rydzyk auf Nachfrage der DAZ. Der Schaden am Landrover Defender beläuft sich laut Polizei auf etwa 150 Euro. Der Besitzer des Geländewagens hat mittlerweile Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet.

Von diw