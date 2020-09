Waldheim: Schwerwiegende Altlasten

Waldheim

Diese Situation in Waldheim ist bizarr und regt die Leute zu Recht auf: Eine gemeingefährliche Bruchbude verschwindet aus dem Stadtbild. Aber der Zwangs-Abriss legt eine üble Dreckecke frei, die nicht beräumt wird. Zuständig fühlt sich keiner so richtig, denn das Grundstück ist herrenlos. Soll die Stadt den Müll für viel Geld beräumen? Allein schon die Tatsachen, dass dies einerseits sehr teuer und das Landratsamt anderseits das Gelände hat einzäunen lassen, sind Indizien dafür, dass es sich nicht bloß um ein paar weggeworfene Alltagsgegenstände handelt, die zur Not mal schnell der Bauhof aufsammeln könnte, sondern möglicherweise um Altlasten schwerwiegenderer Natur. Was diese auslösen können, war ja jüngst in Leisnig zu sehen... . Aber nicht nur darum ist es unanständig, Stadt und Nachbarn mit dem Problem alleine zu lassen. Denn ihnen gehört das Grundstück und der darauf liegende Müll nicht. Und mal andersrum gedacht: Wenn es sich bei dem Areal um ein gut verwertbares Filetstück handeln würde, hätte sich der Freistaat Sachsen über sein Flächenmanagement, das zu einem nachgeordneten Staatsbetrieb des CDU-geführten Sächsischen Finanzministeriums gehört, schon längst um eine Vermarktung gekümmert.

Von Dirk Wurzel