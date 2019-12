Waldheim: Silvesterlauf lockt 141 Athleten an

Waldheim/Massanei

„Noch ist die Sache nicht entschieden, sie ist erst mal vertagt“, sagte der Cheforganisator von Aufbau Waldheim am Silvestertag zur Joggingmeile. Diese könnte als offizielle Laufstrecke an der Zschopau entlang führen. In Waldheim gehen die Meinungen darüber aber auseinander. Doch Günter Weichhold ist zu sehr Sport- und Laufenthusiast, dass er den Silvesterlauf als beliebten Wettkampf zum Jahresausklang tatsächlich hätte sausen lassen.

Jubiläums-Wettkampf

Immerhin war es die 25. Veranstaltung dieser Art. „Wir mussten in all den Jahren nur einmal aussetzen. Das war vor etwa fünf Jahren wegen Glatteis“, erinnert sich Günter Weichhold. Der Waldheimer Silvesterlauf ist unter den Sportlern sehr beliebt. Durchschnittlich 120 Teilnehmer zählt die Veranstaltung. Am Dienstagvormittag kamen sogar 141 Kinder, Jugendliche, Frauen und Männer ins Massaneier Stadion, um auf die verschiedenen Distanzen von 2,8 Kilometer, 4,6 Kilometer und zehn Kilometer zu gehen.

Punkte sammeln für Lauftour

Auch dieser große Zuspruch bestätigte dem etwa zehnköpfigen Organisatorenteam von Aufbau Waldheim, dass eine Absage die falsche Entscheidung gewesen wäre. Bei eben diesem Team bedankte sich Waldheims Vize-Bürgermeister Albrecht Hänel ( CDU), der kurz vor dem Start ein paar Worte an die Athleten richtete. Zuvor hatten sich die meisten Teilnehmer im Stadionrund warm gelaufen. „Ich wohne nicht weit weg und war schon mehrmals dabei. Diesmal klappt es wieder. Der Lauf ist eine schöne Tradition und gefeiert wird am Abend natürlich trotzdem“, sagte der Waldheimer Steffen Schreiber, der sich für die mittlere Strecke entschied. Yvette Wüstner war wie viele andere von weiter angereist. „Es ist die Freude am Laufen. Und ich möchte noch mal Punkte sammeln für die Mittelsächsische Lauftour“, so die Grimmaerin.

Zwölf Termine im neuen Jahr

Die Lauftour umfasst im neuen Jahr übrigens zwölf Veranstaltungen. Während der Döbelner Landschaftslauf aussetzt, werden unter anderem der Döbelner Halbmarathon und der Technitzer Kuchenlauf wieder Bestandteil der Wettkampfreihe sein.

Von Olaf Büchel