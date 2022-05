Waldheim: So spielt die Musik im Schulanbau

Waldheim

Der Schulanbau ist zwar noch nicht offiziell übergeben, wird aber schon rege genutzt. Es ist ein Projekt für 1,4 Millionen Euro, welches die Stadt Waldheim in den letzten zwei Jahren auf die Beide gestellt hat. „Ein Gruppenraum ist noch nicht voll ausgestattet. Aber das wird noch“, sagte Schulleiter Jan Genscher bei einem Rundgang. In manchen Zimmern stehen bereits Tische und Stühle. Letztere sind sogar kippelsicher, da Sitze und Lehnen federnd gelagert sind. Und wem das zum Zurücklehnen nicht reicht, kann auch noch kippeln, allerdings nur mit großer Kraftanstrengung und solange es der Lehrer nicht sieht.

Komischer Hof aber tolles Musikzimmer

Ausgestattet ist auch der Musikraum im Erdgeschoss. Durch die schräge Geometrie des Anbaus ist auf dieser Ebene ein kleiner Hof entstanden, der ein bisschen an einen Freigang-Hof in einem Gefängnis erinnert – vollständig umschlossen von Gebäuden. Musiklehrende der Oberschule dürfte der komische Hof weniger kümmern, sie freuen sich mehr über den neuen Musikraum im Erdgeschoss. „Das ist ein Riesenfortschritt, zu dem, was wir vorher hatten“, sagt Nino Richter.

Auf den Trommeln sitzen

Er betreut die Schulband und das Ganztagsangebot Schlagzeug, ist für den Praxisbezug im Wahlfach Musik zuständig. So spielt er mit den Zehntklässlern zusammen auf Cajón genannten Sitztrommeln. Dank des Fördervereins konnte die Oberschule diese Rhythmusinstrumente anschaffen. Der Proberaum der Band war zuvor in einem kleinen Kabuff untergebracht. Zwar hatte die Oberschule schon vor dem Anbau ein Musikzimmer, aber trotzdem waren die Verhältnisse verbesserungswürdig.

Bei Bedarf ein großer Raum

Im 1. Obergeschoss sind mehrere Gruppenräume untergebracht, von denen sich zwei durch eine mobile Wand in einen großen Raum verwandeln lassen. Den Begriff „Aula“ möchte Schulleiter Genscher dafür aber nicht hören. Die Schulabschlussfeier mit Zeugnisübergabe findet dort zum Beispiel nicht statt, sondern ist für dieses Jahr im Döbelner Volkshaus geplant.

Mehr Bandbreite gewünscht

Ein Sanitätsraum mit Dusche sowie der Serverraum sind ebenfalls im Anbau. Die Technik dafür ist zum Teil über den Digitalpakt in die Schule gekommen. Jan Genscher hadert jedoch mit der Bandbreite. Die könnte größer sein, damit das Internet auch bei jeder Anwendung gleich schnell ist. „Wir haben 140 Computer in der Schule, dazu Klassensätze mit Tablets und Laptops für die Lehrer. Die Telefonie läuft ebenfalls als Voice over IP über das Internet“, verdeutlicht der Direktor, wie viele Milliarden Bits durch die Leitungen flitzen müssten, damit das alles ruckelfrei funktioniert.

Billiger aber keine Ersparnis

Obschon der Posten „Heizung und Sanitäranlagen“ des Bauvorhabens um knapp 25.000 Euro billiger wurde, ändert sich an den Gesamtkosten für den Schulanbau nichts. „Das ist keine Ersparnis, das Geld bleibt nicht übrig“, antwortete Waldheims Bauamtsleiter Dirk Erler neulich im Technischen Ausschuss auf eine entsprechende Anfrage, wo diese Kosten Thema waren. „Das Los ist billiger, das Gesamtbauwerk nicht. Wir brauchen das eingesparte Geld woanders für Nachträge.“

Anbau sogar aufstockbar

Waldheim hat den Löwenanteil des Schulanbaus mit Fördergeld bezahlen können. Notwendig war die Erweiterung, weil die Schule aus allen Nähten zu platzen drohte. Der Anbau ist so solide gebaut, dass man auf das erste Obergeschoss noch locker eine Etage draufsetzen kann. Aber Jan Genscher winkt ab in der Gewissheit, das bis zur Rente mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr zu erleben.

Von Dirk Wurzel