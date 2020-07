Waldheim: Stadtrat berät über Grünflächen und deren Pflege

Waldheim

Wer will, soll Grünflächen pflegen dürfen. So sieht es ein Antrag der Stadtratsfraktion der Partei Die Linke vor. Es ist einer von insgesamt neun Beschlussvorlagen, über die die Waldheimer Stadträte auf ihrer nächsten Sitzung beraten. Bei den Grünflächenpaten der Linken geht es darum, dass Bürger die Patenschaft für Grünflächen übernehmen. Sie halten diese dann in Schuss, können sie sogar neu bepflanzen. Dazu soll die Stadt einen Vertrag mit den Paten schließen, sieht der Antrag vor.

Ehrenamtlich für schönere Stadt

„Die Grünflächen der Stadt sind durch Abrissmaßnahmen und Gemeindeerweiterung umfangreicher geworden. Die Pflege der Flächen vor den Grundstücken der Bürger wird dadurch erschwert“, begründet Dieter Hentschel Vorsitzender der Fraktion Linke/ SPD im Waldheimer Stadtrat, den Vorstoß. Die Fraktion hält es daher für sinnvoll, die Bürger bei der Pflege ihres Wohnumfeldes ehrenamtlich einzubeziehen. Das entlaste die Mitarbeiter des Bauhofes und stärke das Eigeninteresse an einer sauberen Stadt. Die Pflegepaten sollen ihre Wunschfläche selbst wählen dürfen.

Buschmann raus – Fechner rein

Bevor der Stadtrat über diesen Antrag berät, hat er eine ganze Reihe anderer Beschlüsse abzuarbeiten. Diese haben auch wieder mit den Linken zu tun. Denn wie bereits berichtet, verlässt Peter Buschmann nach 30 Jahren den Waldheimer Stadtrat. Ihm soll Eyk Fechner folgen, der als Nachrücker fungiert. Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) wird den neuen Stadtrat verpflichten. Das zieht aber einen Wechsel in den Ausschüssen nach sich, über die der Stadtrat befinden muss. Buschmann raus, Fechner rein – darum geht es dabei salopp gesagt.

Kommunale Straßen auch Thema

Ansonsten stehen noch der Jahresabschluss 2015 und die Ermächtigung des technischen Ausschusses auf der Tagesordnung, einen Auftrag zu vergeben. Dabei geht es um die Instandhaltung kommunaler Straßen und Brücken. Insgesamt will Waldheim rund 117 000 Euro in die Straßen und Brücken investieren. Fünf Projekte sind geplant: Die Deckensanierung im OT Massanei, die Stichstraße Schillerstraße, die Gehwege Auestraße und Oststraße, der Mittelweg Heyda sowie Am Schulberg 4. „Die Vergabe der Bauleistungen soll im Technischen Ausschuss am 3. September erfolgen, um eine Ausführung in diesem Jahr noch sicherzustellen“, heißt es dazu im Beschlussvorschlag.

Der Waldheimer Stadtrat tagt am Donnerstag, dem 30. Juli, ab 17 Uhr im Waldheimer Seminar -und Tagungszentrum ( AOK) in Massanei in öffentlicher Sitzung. Im Gebäude gilt Mundschutzpflicht.

Von Dirk Wurzel