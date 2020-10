Waldheim: Steinchenbande zieht an die Schlossstraße

Waldheim

An der Schlossstraße entstehen jetzt Modelle aus Steckbausteinen. Im Haus mit der Nummer 22 hat sich die „Steinchenbande“ eingerichtet. Die Modellbauer sind jetzt eine Interessengemeinschaft unter dem Dach des Waldheimer Heimatvereins.

Das Logo der Waldheimer Steinchenbande ziert jetzt auch das Schaufenster an der Schlossstraße 22. Dort haben die Legobastler ihr Hauptquartier eingerichtet. Quelle: privat

„Wir haben nun hier unser Hauptquartier aufgeschlagen. Hier können wir uns mal zusammen setzen und neue Projekte besprechen“, sagt Ingo Ließke vom Heimatverein, der die noch junge IG unterstützt. Deren Mitglieder kommen nicht nur aus Waldheim, sondern auch aus Leisnig und Döbeln. Acht Mitstreiter hat die Steinchenbande derzeit. „Wir wollen jetzt verstärkt eigenständige Sachen in Angriff nehmen, eigene Ideen umsetzen“, sagt Ingo Ließke.

Dabei hilft ihnen der Computer. Mit einer speziellen Software können die Steckbaustein-Modellbauer ihre Projekte planen. Mit dem Programm können sie Bauenanleitungen zeichnen und planen, wie viele Steine sie zukaufen müssen. „Mocs heißen diese Modelle – das steht für ,my own creation’“, erläutert Max Ressel, der zusammen mit seinem Bruder Marcel zu den Gründungsvätern der „Steinchenbande“ gehört. Die Steckbausteine, für die im Laufe der Jahre „ Lego“ zum Synonym wurde, gibt es nicht nur von dem dänischen Hersteller. Max Ressel kennt sich damit aus, denn er bestellt die Steine zumeist im Internet, sucht auch nach Bastlern, die welche übrig haben. Zwischen vier und 20 Cent kostet so ein Stein, spezielle Teile mit besonderen Formen auch schon mal einen Euro.

Für die nächste Ausstellung plant die „Steinchenbande“ auch, bekannte Waldheimer Bauwerke nachzubauen. Welche das sind, wird aber nicht verraten, um den Überraschungseffekt nicht zu zerstören. Bei diesen Vorhaben arbeiten die Modellbauer maßstäblich. Bei den Zeichnungen hilft wiederum die AG Modellbau der JVA, die Ingo Ließke betreut. Er ist im Hauptberuf IHK-Ausbilder im Waldheimer Gefängnis. Übrigens: Bis Februar muss keiner warten, der Waldheimer Steckbaustein-Modelle sehen will. Die „Steinchenbande“ gestaltet nämlich auch ein Schaufenster beim städtischen Adventskalender.

Mit ihrer Ausstellung „ Lego – Faszination für Jung und Alt“ zogen die Legobastler im August über 2 000 Besucher ins Stadt- und Museumshaus. Die nächste Präsentation ist bereits gebongt. Sie findet aber nicht im Glasanbau statt, sondern im neuen Raum für Sonderausstellungen. Im Februar zeigt die „Steinchenbande“ dann wieder ihre Werke. Aktuell bereiten sie die August-Ausstellung nach. Dazu gehört auch die Reparatur „zerspielter“ Modelle.

Von Dirk Wurzel