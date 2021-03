Waldheim

Eigentlich sollte damit Schluss sein. René Michael Röder hatte am vergangenen Montag angekündigt, keine Kundgebungen auf dem Waldheimer Obermarkt mehr abzuhalten. Aber es kam anders. Der Mann, der in Waldheim noch als Kantor der Kirchgemeinde bekannt ist, stand wieder mit Gefolgschaft auf dem Markt. Die Veranstaltung stand diesmal unter dem Titel: „Entwicklung und Weiterführung guter Gedanken – Gedankenaustausch und Bewusstmachung im Hier und Jetzt in einer liebenswerten Gesellschaft.“

Teilnehmerzahl im Sinkflug

16 Teilnehmer waren diesmal gekommen, teilt Andrzej Rydzik, stellvertretender Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz auf Nachfrage mit. Im Vergleich zu den vorangegangenen Kundgebungen befindet sich die Teilnehmerzahl allerdings im Sinkflug. Bei den ersten Versammlungen im Februar waren noch über 30 Leute dabei, auf der am 22. Februar 25 Leute. Vergangene Woche zählten Reporter von lvz.de 22 Personen. Nicht mitgezählt haben wir Beobachter, wie Pressevertreter und Stadträte.

Die Veranstaltung vom 22. Februar ist denkwürdig, weil auf dieser ein Co-Redner die Impfkampagne gegen Corona mit den Menschenversuchen Deutscher Ärzte in SS-Uniform in den Konzentrationslagern verglich. „Dr. Mengele lässt grüßen“, sagte der Mann. Bisher hat sich Kundgebungsanmelder und Veranstalter Röder davon nicht distanziert. Eine Antwort auf eine entsprechende Anfrage von lvz.de, wie er bei möglichen künftigen Kundgebungen verhindern will, dass Zweitredner solche Vergleiche ziehen, blieb er schuldig. Innerhalb der vorgegebenen Frist antwortete er nicht auf diese Frage und auch nicht auf die nach dem Grund für die unerwartete Fortsetzung.

Polizei mahnt Maskenmuffel

Auskunftsfreudiger zur „Röder-Show“ ist da die Polizei. Wie Andrzej Rydzik auf Nachfrage mitteilt, ermittelt das Dezernat Staatsschutz der Chemnitzer Kriminalpolizei wegen der Dr.-Mengele-Aussage. „Der durch den Redner am 22. Februar in Waldheim öffentlich getroffene Vergleich erfüllt den Tatbestand der Volksverhetzung. Die Ermittlungen zum derzeit noch unbekannten Redner laufen allerdings noch.“ Wegen Straftaten musste die Polizei am Montag allerdings nicht tätig werden. Allerdings nahmen es einzelne Versammlungsteilnehmer mit dem Infektionsschutz anscheinend nicht so genau. Andrzej Rydzik: „Vereinzelt wurden Teilnehmer durch Polizeikräfte aufgefordert, die Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen.“

Was für eine skurrile Veranstaltung. Und: Eigentlich könnten die Leute auch auf den Bus warten, so wie sie dastehen. Diesen Eindruck hatten neutrale Beobachter (Name ist bekannt), die am Montagabend das Geschehen auf dem Waldheimer Obermarktverfolgten.

Von Dirk Wurzel