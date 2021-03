Waldheim

Ein Sexualstraftäter wird rückfällig. Im Prozess regt er sich über die JVA Waldheim auf. Anträge über Anträge habe er geschrieben aber keinen Platz in der Sozialtherapie bekommen. „Das haben die alles vom Tisch gewischt“, sagte der ehemalige Feuerwehrmann, der zuletzt bei einem Hausmeisterdienst arbeitete. In der Sozialtherapie sollen die Gefangenen unter anderem Denkmuster aufbrechen, die sie straffällig werden ließen und sich mit ihren Handlungen konfrontieren. Das geschieht in Gruppen- und Einzelgesprächen und kann recht lange dauern – unter Umständen mehr als zwei Jahre.

Vergebliches Bemühen

Ins Waldheimer Gefängnis hatte ihn ein Urteil des Amtsgerichtes Döbeln gebracht. Weil er kinderpornografisches Material besessen hatte, verurteilte ihn das Schöffengericht im Mai 2017 zu einem Jahr und zehn Monaten Haft. Er hatte überwiegend strafbare Bilder und Videos von unter 14-jährigen Jungen besessen und verbreitet.

Die Bewährung hielt er nicht durch. Die darüber wachende Richterin widerrief die Strafaussetzung. Also fuhr der Döbelner in Waldheim ein, blieb bis zum 26. August 2019 drin und kam auf Bewährung raus, als er zwei Drittel der Haftstrafe abgesessen hatte. Weil er kurz nach der Haftentlassung erneut mit Bildern und Videos auffiel, die sexuellen Missbrauch von Kindern zeigten, solches Material besaß, verbreitete und sogar den Nachbarsjungen (7) zum sexuellen Missbrauch anbot, um dafür neues kinderpornografisches Material zu erhalten, kam es zur erneuten Anklage. Diese verhandelte ein Schöffengericht des Amtsgerichtes Chemnitz, weil der Angeklagte in Untersuchungshaft saß. Das Gericht verurteilte den Mann nun zu zweieinhalb Jahren Haft Gesamtstrafe (nicht rechtskräftig). In diesem Prozess schilderte er auch seine vergeblichen Therapiebemühungen in der JVA Waldheim.

Zwei Drittel Sexualstraftäter

Aber wer kommt überhaupt in die Sozialtherapie? Laut sächsischem Strafvollzugsgesetz Gefangene, die „erheblich gefährlich“ sind. „Eine erhebliche Gefährlichkeit liegt dann vor, wenn von der Begehung schwerwiegender Straftaten gegen Leib oder Leben, die persönliche Freiheit oder gegen die sexuelle Selbstbestimmung ausgegangen werden kann. Es können auch andere Strafgefangene aufgenommen werden, sofern die Teilnahme an den Behandlungsprogrammen zur Erreichung des Vollzugsziels angezeigt ist“, erläutert Michaela Tiepner, Pressesprecherin der JVA Waldheim, auf Nachfrage von lvz.de.

Die JVA Waldheim hat 50 Plätze in der Sozialtherapie. Derzeit sind 25 belegt. Etwa zwei Drittel davon sind Sexualstraftäter. Wer dort aufgenommen werden will, muss neben einem Motivationsschreiben auch die Erstdiagnostik einreichen, die klärt, ob die Voraussetzungen vorliegen. Notwendig für die Aufnahme ist auch, dass der Gefangene noch mindestens 18 Monate Haft vor sich hat – und zwar ab der endgültigen Aufnahme bis zur Haftentlassung. Zuvor absolviert er eine dreimonatige Probezeit.

Sozialtherapie eher was für Langstrafler

Rein rechnerisch wäre es für den Döbelner zeitlich eng geworden, um diese Aufnahme-Kriterien zu erfüllen. 22 Monate Haft, abzüglich der drei Monate Probezeit, da bleiben 19 Monate übrig. Zudem ist die Sozialtherapie für die Häftlinge gedacht, die deutlich mehr Zeit hinter Gitter vor sich haben, als 22 Monate. „Die Aufnahme in die Sozialtherapie erfolgt unter Berücksichtigung der Kapazitäten zum frühestmöglichen Zeitpunkt, auch und insbesondere bei sogenannten Gefangenen mit langen und sehr langen Freiheitsstrafen“, sagt Michaela Tiepner.

Von Dirk Wurzel