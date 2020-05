Waldheim: Tischtennis Am Zänker soll wieder möglich sein

Waldheim

Die Absperrbänder sind schon seit Tagen verschwunden. Auch in Waldheim können Kinder und Familien die Spielplätze wieder nutzen. Das trifft auch auf die beiden neu gestalteten Areale an der Hauptstraße und Am Zänker zu.

Unterbau vorbereitet

Was Letzteres betrifft, gibt es aber Nachfragen von Waldheimern in den Sozialen Medien: „Wann bekommt der Zänker-Spielplatz seine Tischtennisplatte zurück?“ Tatsächlich gab es dort früher eine solche. Die war aber schon ganz schön in die Jahre gekommen, ihre Demontage im Zuge des Umbaus lag auf der Hand. Doch während das ursprüngliche Konzept keine neue vorsah, korrigierte das die Verwaltung nach einer Ausschusssitzung. „Wir hatten das Konzept vorgestellt und da gab es den Wunsch, dass wieder eine Tischtennisplatte aufgestellt werden soll. Der Unterbau dafür ist bereits vorbereitet“, erklärt Bau- und Ordnungsamtsleiter Michael Wittig.

Geld eingeplant

Das Geld für die Platte selbst ist im Haushalt für dieses Jahr eingestellt. Wittig: „Den hat der Stadtrat vor 14 Tagen beschlossen. Nun liegt der Etatplan zur Genehmigung beim Landratsamt. Vorausgesetzt er wird bestätigt, können wir die neue Tischtennisplatte aufstellen.“ Das soll laut Bauamtsleiter dann zeitnah passieren, so dass der Freizeitspaß spätestens im Sommer Am Zänker wieder möglich sein sollte.

Von Olaf Büchel