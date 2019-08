Waldheim

Am Sonnabendvormittag war noch nicht viel los auf dem Waldheimer Stadtfest. Schausteller hielten ihre Buden noch geschlossen oder bauten gemächlich auf. In der Buchhandlung DierBooks trudelten hingegen immer wieder Menschen ein. Das lag an der Signierstunde von Bürgermeister Steffen Ernst, der auf den neuen Waldheim-Kalender unterschrieb.

Wieder kam eine Gruppe aus dem Buchladen und hielt eine Tüte mit dem Kalender in der Hand. „Ich bringe den für meinem Vater mit“, erzählte der Besucher. Er wohnt mittlerweile nicht mehr in Waldheim, komme aber traditionellerweise jedes Jahr auf das Stadtfest. „Den Bürgermeister kenne ich noch aus Jugend“, sagte er.

Stadtfest lockt mit schönem Flair

Die Signierstunde sei eine Tradition, erklärte auch der Bürgermeister persönlich. „Das Stadtfest hier ist besonders, da es ein schönes Flair hat“, sagte er. Auf dem alten Platz des Obermarktes standen wieder einige Essensbuden, ein paar Stände, an denen Besucher Schmuck erwarben und eine Bühne, wo unter anderem die Band „Four Roses“ mit Rock und Balladen auftrat. Das besondere Flair spürte man auch auf der anderen Seite der Brücke. Dort waren vor allem Fahrgeschäfte aufgebaut, wie ein großes Schaukelschiff oder der Free Fall Tower.

Während es sich auf den Stadtfestplätzen in der Mittagszeit langsam füllte, gingen einige Leute in den Hof des Stadtmuseums. In diesem Jahr fand etwas Neues seinen Weg in das Programmheft des Festes, nämlich Salzsieden. Abseits des Trubels baute der Verein Alte Salzstraße Halle-Prag seine portable Siedepfanne auf.

Salz aus Sole und Wasser

Die Pfanne füllte der Siedemeister mit Sole und Wasser. Erreichte das Wasser 60 Grad und mehr bildeten sich Kristalle in der milchigen Flüssigkeit. Diese fielen auseinander, sodass man am Ende Salz in der Hand hielt. So stellte man vor tausenden von Jahren Salz her, bloß dass es früher mit Stroh und Holz befeuert wurde, und der Siedemeister im Stadtmuseum Holzkohle verwendete. „Der Heimatverein in Waldheim ist auch ein Mitglied unseres Vereins“, erklärte Hartmut Machts, Präsident des Vereins Alte Salzstraße Halle-Prag. Seit zwei Jahren arbeiteten beide Vereine wieder enger miteinander zusammen, so dass der Präsident, ein paar Mitglieder und der Siedemeister den Weg nach Waldheim fanden.

Von Nicole Grziwa