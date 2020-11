Waldheim: Überraschung in Silber und Gold

Waldheim

Gudrun Popko hat die Perle vergoldet. Zumindest teilweise. Denn auch in diesem Jahr verkauft das Juweliergeschäft am Waldheimer Obermarkt wieder Kettenanhänger mit einem bekannten Bauwerk aus der Perle im Zschopautal, wie Waldheim genannt wird. Die Auflage ist auf 50 Stück limitiert. Die Schmuckstücke bestehen aus sehr reinem 925-er Silber. „Einen Teil der Auflage haben wir rosévergoldet“, sagt die Juwelierin. Das gibt den Anhängern einen schönen Schimmer, deren Oberfläche zur Hälfte diese Veredlung erhalten hat. Auch an die Herren ist gedacht, sagt Gudrun Popo. So gibt es zusätzlich einen Anstecker.

Und was ist nun drauf? Das ist eine Überraschung. Ab 5. Dezember wird das Motiv enthüllt, wenn der Verkauf bei „ Uhren und Schmuck Popko“ am Waldheimer Obermarkt startet. 925 Euro vom Erlös will das Geschäft wieder der Stadt spenden – für das große Heimatfest anlässlich 925 Jahre Waldheim im Jahr 2023.

Von Dirk Wurzel