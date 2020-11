Waldheim: Verein baut Brücken und Hütten

Waldheim

Was hat Waldheim mit Palermo und Salzburg gemeinsam? Nein, es sind weder die Cosa Nostra noch Mozartkugeln. Die drei Städte liegen auf, oder besser am 13. Längengrad. In Waldheim hat sich der Verschönerungsverein Gedanken gemacht, wie man das würdigen kann. „Wir planen eine Sitzgruppe in Verbindung mit einem Denkmal zum 8. Mai, dem Tag der Befreiung“, sagt Gerd Pfeifer, Vorsitzender des Waldheimer Verschönerungsvereins. Denn der Meridian hat auch eine historische Bedeutung.

In Waldheim trafen im Mai 1945 die US- amerikanischen Streitkräfte auf die Rote Armee, für zwei Tage war Waldheim eine geteilte Stadt. Dann zogen sich die Amerikaner zurück. Geplant ist die Sitzecke mit Granitstele oberhalb der Umgehungsstraßenbrücke. Laut googlemaps liegt die Meridian-Stelle in einem kleinen Waldstück zwischen Umgehungsstraße und Radweg. Dank vieler Spender kann der Verein dieses Projekt in Angriff nehmen, das natürlich auch einiges Geld kostet. Die Hütte ist bereits vorhanden, aber die Verschönerer werden sie noch ein wenig aufhübschen und auch das Dach neu decken. Der Stein ist laut Gerd Pfeifer auch schon auf dem Weg. Er kommt per Schiff über den Ozean.

Anzeige

Hier geht der 13. Längengrad durch Waldheim. Quelle: DAZ

An anderer Stelle ist der Verein mit Fördergeld aus dem Leader-Programm aktiv geworden. Am Radweg nach Hartha hat er bei den Leipziger Häusern eine Wanderhütte sowie Radständer und eine Sitzecke aufgebaut. Die Mitarbeiter des Waldheimer Bauhofs haben die Verschönerer dabei tatkräftig unterstützt. Bevor sie Bauhoffahrzeuge an Ort und Stelle transportierten, standen die Elemente des Radweg-Rastensembles auf dem Bauhof. Insgesamt hat es 6000 Euro gekostet. Aber den Großteil davon bezahlt der Verein mit Leader-Fördergeld.

Was Donald Trump nicht so gerne tut, haben die Verschönerer im Sauergras getan – nämlich einen guten Übergang bereitet. Wie Vereinsvizechef Karl Schuster berichtet, ist die 7,50 Meter lange Brücke über den Richzenhainer Bach wieder okay. Das ist nun eine Konstruktion mit Gitterrosten und einer 25 Zentimeter breiten Laufbohle für Hunde. Denn denen ist es ein Graus, über Gitterroste zu laufen. „Wir hatten die Brücke schon lange im Plan , nun ist sie endlich geworden“, sagt Karl Schuster. Seit Dienstagmorgen ist der Steg wieder schick.

Von Dirk Wurzel