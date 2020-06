Waldheim: Von der Oberschule an die Uni

Waldheim

Eigentlich wollte Tabea Kästner Grundschullehrerin werden. Aber das Freiwillige Soziale Jahr ( FSJ) an der Oberschule Waldheim hat ihren Berufswunsch verändert. „Das hat sich in einem Jahr komplett gedreht. Jetzt will ich Lehramt für Oberschule studieren“, sagt die 19-Jährige, deren FSJ mit dem Schuljahr endet. Nun bewirbt sie sich um einen Studienplatz, hat schon unterschiedlichen Universitäten ihre Bewerbung geschickt. Auch nach Halle. Dort würde Tabea Kästner am liebsten Englisch und Deutsch auf Lehramt studieren. Denn die junge Frau stammt aus der Stadt an der Saale und lebt jetzt in Reinsdorf. Ihr Abitur hat sie am Martin-Luther-Gymnasium in Hartha gemacht.

Aber einen Studienplatz zu bekommen, ist derzeit gar nicht so einfach, wie Tabea Kästner erfahren hat. Viele wollen Lehrer werden, seitdem der Beruf an Renommee gewonnen hat, ihn die Bundesländer durch Verbeamtung und Prämien attraktiver gemacht haben. „Von meinem Jahrgang wollten 25 Prozent der Abiturienten Lehrer werden“, sagt Tabea Kästner.

Sie wird an der Oberschule Waldheim einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Denn als FSJ-Projekt hat sie sich vorgenommen, ein auf die Schule zugeschnittenes Hausaufgabenheft zu gestalten. Das geht nun nächste Woche in den Druck. Es enthält zum Beispiel die Unterrichtszeiten und andere Informationen zur Oberschule Waldheim.

Ihren Arbeitsplatz hat Tabea Kästner in der Bibliothek, die zugleich Computerpool und Aufenthaltsraum ist. Hier half sie Schülern bei den Hausaufgaben und beaufsichtigte sie auch schon mal beim Nachsitzen. Sie half mit, den Tag der offenen Tür zu organisieren. Eine Arbeit hat sie umsonst erledigt. Sie fertigte die Einladungen für das Schulkonzert im Rathaus, das jedoch wegen Corona ausfallen musste. Überhaupt sorgte das Virus dafür, dass die FSJlerin plötzlich nicht mehr soviel zu tun hatte.

Dafür erlebt sie nun mit, wie der Schulbetrieb langsam wieder hochfährt. „Kommende Woche Montag geht der reguläre Schulbetrieb wieder los“, sagt Jan Genscher, Leiter der Oberschule Waldheim. Die Lehrerinnen und Lehrer unterrichten in zwei Gruppen. So sind weniger Schüler im Schulhaus, was für den Infektionsschutz wichtig ist. An der Oberschule Waldheim gilt dabei „AHA“ – Abstand, Hygiene, Atemschutz. „Die Gruppe, die keinen Unterricht in der Schule hat, ist in Lernzeit“, sagt Jan Genscher. Dabei kommt Lernsax zum Einsatz – ein virtuelles Abbild der Oberschule Waldheim im Internet. Mit diesem Angebot des Freistaates Sachsen können die Lehrer ihre Schüler am Computer unterrichten – Schule fürs Home Office sozusagen.

Für das kommende Schuljahr sucht die Oberschule wieder eine FSJlerin oder einen FSJler. Am liebsten würde Jan Genscher Tabea Kästner behalten. Aber gut möglich, dass sie nach erfolgreichem Studium als Lehrerin nach Waldheim zurückkehrt. Das hat sie sich vorgenommen.

Von Dirk Wurzel