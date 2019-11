Waldheim: Vor den Kindern wuseln die Handwerker

Waldheim

Ina Pugell wünscht sich den „Novembersommer“. Denn wenn es noch eine Weile lau und frostfrei bleibt, dann kommen die Dämm- und Putzarbeiten an der Fassade der neuen Kita an der Waldheimer Breuningstraße noch gut voran. Die Geschäftsführerin der Waldheimer Wohnungsbau -und Verwaltungsgesellschaft ( WBV) ist optimistisch, dass dies alles so klappt, wie erhofft und geplant.

Die Waldheimer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft baut in Waldheim eine neue Kita. Geschäftsführerin Ina Pugell zeigt, dass der Bau schon recht weit fortgeschritten ist.. Quelle: Sven Bartsch Sven Bartsch

„Der Bau ist super im Fluss“, sagt die WBV-Geschäftsführerin. Zum Glück konnte die Gesellschaft viele Aufträge an Waldheimer Firmen vergeben – eine Tatsache, die Ina Pugell gerne betont. So verlegen gerade die Installateure der Heizungstechnik Waldheim die Heizschlangen der Fußbodenheizung und schließen diese an. Wenn das abgeschlossen ist, können die Fußbodenleger den Estrich gießen. Im Erdgeschossarbeiten die Maler der Mochauer Firma Malermeister Matthias Weber. Und bald ist es auch soweit, dass die Außenanlagen dran kommen. Das erledigt die Firma STI Bau aus Ziegra mit einem Massaneier an der Spitze. „Rund die Hälfte der Firmen kommt aus Waldheim beziehungsweise aus der Region“, sagt Ina Pugell. Den Rohbau aus Kalksandstein hat die Haba-Bau aus Hartha hochgezogen – mit sehr großformatigen Steinen, die bereits im Werk auf Länge gesägt wurden, wie Ina Pugell erzählt. Sogar die für den Mauerwerksverband nötigen halben Steine und Quartierchen kamen fertig aus dem Werk. Entsprechend schnell stand der Rohbau dann auch. Die neue Kita bekommt sogar einen Aufzug. Aber nicht für die Eltern, die zu faul sind die Treppe zu steigen, wenn sie ihre Kinder abholen. Als integrative Einrichtung bietet sie auch zehn Plätze für behinderte Kinder. Da ist Barrierefreiheit notwendig. Außerdem transportiert der Lift das Essen für die Kinder aus der Küche im Erdgeschoss in den ersten Stock.

Ende Februar soll die neue Kita fertig sein. Im März folgt die umfassende Bau-Abnahme. Die WBV investiert rund zweieinhalb Millionen Euro in die Einrichtung mit insgesamt 120 Plätzen. Die Stadt mietet sich dann ein und die Kindervereinigung Leipzig betreibt die Kita als Freier Träger. Diese Konstruktion haben sich die Waldheimer in Markleeberg abgeschaut, sagt Ina Pugell.

Die neue Kita beschäftigt auch den Stadtrat, der morgen ab 17 Uhr im Rathaus tagt. Hier steht der Mietvertrag zwischen Stadt und WBV auf der Tagesordnung. Den sollen die Räte beschließen. Der Vertrag soll über 25 Jahre laufen, die Stadt muss pro Jahr rund 180 000 Euro Miete bezahlen.

Von Dirk Wurzel