Waldheim: Warum Nino Richter um seine Existenz bangt

Waldheim

Da ist jetzt Musike drin. Nicht nur Schlagzeuge stehen im Erdgeschoss des WKZ an der Waldheimer Gartenstraße, sondern auch Bongos und eine Bassgitarre. Dazu kommt Beleuchtungstechnik. Jede Menge Bühnenscheinwerfer für ganz unterschiedliche Beleuchtungsbedürfnisse. Und nicht zu vergessen, die Beschallungstechnik: Verstärker, Lautsprecher, Kabel. Seit 1. Juli hat sich Nino Richters Firma in dem vormals als Kulturzentrum und Museum genutzte Gebäude eingerichtet. Das Gebäude ist alarmgesichert. Nino Richter hat noch weitere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Seit dem Umzug des Museums an den Niedermarkt stand das Gebäude bis auf die Bibo leer. So hatte der Stadtrat beschlossen, es an die Waldheimer Wohnungsbau -und Verwaltungsgesellschaft ( WBV), einer Tochterfirma der Stadt Waldheim, zu veräußern. Die WBV kann sich als Vermietungsprofi viel besser um eine weitere Nutzung des Hauses kümmern – zum Beispiel durch gewerbliche Mieter.

Manche sind noch schlimmer dran

Wieder Leben im WKZ – das ist eigentlich eine gute Nachricht für Waldheim. Wenn da nicht Corona wäre. „Unsere ganze Branche hat de facto Berufsverbot“, sagt Nino Richter. Er ist Manager der Band „Jolly Jumper“, arbeitet als Techniker für sie und spielt auch manchmal Schlagzeug. Der Band sind wegen Corona alle Auftritte und damit Einnahmen weggebrochen. Feste finden derzeit wegen Corona auch nicht statt. So hat Waldheim zum Beispiel das Stadtfest abgesagt, einen Event, den Nino Richter organisiert hätte. Ihm ist klar, dass der nicht der Einzige ist, der unter Auftragsflaute leidet. „Das geht der ganzen Branche so“, sagt Nino Richter. Und manche sind noch schlimmer dran.

Anzeige

Unbürokratisch aber zu kurz

Die Corona-Soforthilfe bekam Nino Richter erstaunlich unbürokratisch. Über den Ablauf des Verfahrens kann er nichts schlechtes sagen. „Gut, das Ausfüllen hat anderthalb bis zwei Stunden gedauert. Aber das Geld war dann recht zügig da.“ Allerdings gab es die Soforthilfe nur für drei Monate. Und wer sie bekam, durfte mit ihr nur Betriebskosten bezahlen, etwa die Leasingrate fürs Firmenauto, Betriebsversicherungen und Miete für Gewerberäume. Aber nicht seine Krankenversicherung und Rentenbeiträge und schon gar nicht den Lebensunterhalt.

Weitere LVZ+ Artikel

„Wir sind jetzt schon im sechsten Monat mit den Corona-Einschränkungen“, gibt Nino Richter zu bedenken. Er hat bisher von seinen Rücklagen gelebt und ist letztlich beim Jobcenter vorstellig geworden. Hier bekam er – wieder relativ unbürokratisch – die Grundsicherung für Selbstständige. Aber auch das ist endlich und der nächste Schritt wäre „richtiges“ Hartz IV. Davor scheut sich Nino Richter. Er plant nun, das zu tun, was er eigentlich auch nicht tun wollte: Einen Kredit aufnehmen. Das ist auch wieder mit Aufwand und vor allem mit Zinsen verbunden.

Arroganz der Regierenden

Den Waldheimer ärgert, mit welcher Arroganz die Regierenden seiner Branche begegnen und verdeutlicht dies am Beispiel Düsseldorf. Hier plant die Stadt und ein Konzertveranstalter eine große Musikveranstaltung, auf der unter anderem Sarah Connor und Bryan Adams auftreten. Das ganze findet in der Merkur-Spielarena statt, einem Fußballstadion mit 54 000 Plätzen. Zugelassen sind zum Konzert nur 13 000 Besucher, die Hygienevorschriften sind sehr streng. Maskenpflicht, Alkoholverbot, Getränkeversorgung durch Boten, um Schlangen an Ständen zu vermeiden. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) schäumte und kritisierte seinen Nordrhein-Westfälischen Amtskollegen Armin Laschet, hinter vorgehaltener Hand Armin Luschet genannt, der sogleich in die Kritik einstimmte.

Nino Richter kann darüber nur mit dem Kopf schütteln. Er hat nun auch in Kalkül gezogen, sich einen Job zu suchen, wenn die Branche nicht bald wieder auf die Beine kommt. Zum Glück hat er einen Beruf gelernt. Nino Richter ist Speditionskaufmann.

Von Dirk Wurzel