Waldheim: Warum im Oberschul-Trinkbrunnen eine UV-Lampe strahlt

Waldheim

Endlich Wasser in der Oberschule Waldheim! Am Hahn im Waschraum gab es das zwar schon lange. Aber jetzt können die Schüler gefiltertes, gekühltes und UV-bestrahltes Wasser aus einem speziellen Spender zapfen. In den Genuss der so behandelten Rohrperle kommen aber erstmal nur einige Schüler der Abschlussklassen. Für die 9a, 10b und 10c beginnt am Montag der Unterricht. Alle anderen Klassen bleiben bis 29. Januar in der häuslichen Lernzeit.

Bakterien bekämpfen

Am Freitag nun baute Martin Fuchs den Wasserspender auf. Der Techniker der Firma Waterlogic erklärte das Gerät auch gleich, das mehr kann, als Leitungswasser auf Knopfdruck in Flaschen und andere Gebinde fließen zu lassen. „Der Wasserspender hat zwei Aktivkohlefilter. Sie filtern Partikel bis zu einem Durchmesser von einem Mikrometer aus dem Wasser.“ Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist 50 bis 70 Mikrometer stark. Da dürfte in den Filtern also auch etwas Kalk hängen bleiben, schätzt Martin Fuchs. Er kennt Waldheims Hartwasserproblem vom Filterwechsel bei anderen Kunden in der Stadt, die ebenfalls Waterlogic-Wasserspender aufgestellt haben. Diese filtern nicht nur sehr kleine Teilchen ab, sondern desinfizieren das Wasser auch. Und zwar ganz ohne Chemie mit ultraviolettem Licht. Das bekämpft Bakterien und Viren, indem es diesen Keimen die Vermehrungsfähigkeit nimmt.

Schräges Video überzeugt

Für den Trinkbrunnen hat Lehrerin Nadine Müller gemeinsam mit der Sparkasse und dem Förderververein auf der Internetseite „99Funken“ eine Spendenaktion gestartet, neudeutsch: ein Crowdfunding. Auf der Internetseite war auch ein herrlich schräges Video zu sehen, mit dem die Waldheimer für ihr Projekt warben. Auf der Videoplattform „ YouTube“ kann man es sich noch im Internet ansehen. Lehrer Thomas Bochert hat das mit den Schülern gedreht und was die Zuschauer zu sehen bekommen, ist nicht nur zum Schmunzeln, sondern richtig zum Lachen: Ein Junge, der mit dem Strohhalm vor lauter Durst Wasser aus dem Aquarium trinken will, eine Schülerin, die heimlich im Unterricht aus dem Übertopf der Zimmerpflanze trinkt und ein junger Mann, der sich den Tafelschwamm über dem geöffneten Mund auswringt – mit solchen lustigen Szenen verdeutlichen die Macher, weshalb die Oberschule dringend einen Trinkbrunnen braucht. Das war nicht erfolglos. Bis zum 11. Dezember kamen 6.060 Euro von 118 Spendern zusammen.

Damit es keine Urscherei mit Einwegbechern gibt, bekommt jeder Schüler und jeder Lehrer eine Trinkflasche, sagt Schulleiter Jan Genscher. Und zwar eine personengebundene. In diese brennt der Laser den Namen des Besitzers ein. So um die 400 Stück sind notwendig, um alle Schulangehörigen auszurüsten.

Von Dirk Wurzel