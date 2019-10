Waldheim: Weicheres Wasser als Nebenprodukt

Waldheim

Zehn Meter tief ist der Brunnen in der Muldenaue bei Paudritzsch. Er ist einer von vieren, der unter anderem die Trinkwasserversorgung in Leisnig sichert. Eigentlich könnte man es so trinken, wie es aus dem Brunnen kommt. „Wir filtern Schwebstoffe, Schwermetalle wie Eisen und Mangan sowie einige Bakterien mit Quarzkiesfiltern aus dem Wasser heben außerdem den ph-Wert an, denn das Brunnenwasser ist recht sauer“, sagt Siegmar Rüdrich, Veolia Gruppenleiter.

Wie in Paudritzsch arbeiten auch die meisten anderen Wasserwerke der Döbeln-Oschatzer Wasserwirtschaft GmbH (DOWW): Erst filtern, dann desinfizieren. Dies geschieht mit Chlordioxid. Und zwar nicht, weil das Wasser etwa gammlig ist, sondern weil es manchmal einige Zeit in den Leitungen und Hochbehältern steht. Dank der Desinfektion ist es dann vor Keimen geschützt. Chlordioxid ist die einzige Chemikalie, die zugesetzt wird. „Bei Oberflächenwasser aus Talsperren sind das deutlich mehr“, sagt Marcus Riemer, Leiter der Veolia-Niederlassung Döbeln und zusammen mit Stephan Ballieu Geschäftsführer der DOWW. Dieser kommunalen Gesellschaft gehören die Wasserwerke und andere Bestandteile der Wasserversorgung, den Betrieb führt die Veolia Wasser Deutschland GmbH, die 49 Prozent der Anteile der DOWW hält, die Mehrheit von 51 Prozent halten die Kommunen.

Das Waldheimer Wasser wiederum kommt aus der Jahnaue. Hier sind die Brunnen bis zu 70 Meter tief. Und das ist auch der Grund, weshalb das Waldheimer Wasser so kalkhaltig ist. Obwohl die Härte über den Tag schwankt, wie Marcus Riemer sagt. Denn der Versorger mischt Waldheimer Wasser aus einem Brunnen an der Gebersbacher Straße zu, das weniger Calcium enthält. Aber das reicht nicht für alles. „Wir haben Spitzenzeiten, wie beim Strom. Morgens und am Nachmittag, wenn die Leute vom Arbeiten kommen, geht der Verbrauch hoch“, sagt Marcus Riemer. Das bedeutet, das in den Spitzenzeiten viel Kalkwasser aus der Jahnaaue fließt. Wobei der Kalk kein Qualitätskriterium ist, wie Stephan Ballieu und Markus Riemer unisono betonen. Trotzdem wird das Waldheimer Wasser in spätestens vier Jahren deutlich weniger Kalk enthalten. Talsperrenwasser, das hierzulande kaum Kalk enthält, wird der Versorger aber nicht zumischen. „Um die Versorgungssicherheit zu erhöhen, verknüpfen wir unsere Netz besser. Das geschieht durch Bau neuer Rohrleitungen und größere Dimensionierung bestehender Leitungen“, sagt Marcus Riemer. So fließt dann Wasser aus dem nördlichen Altkreis Oschatz in den Altkreis Döbeln. Und natürlich auch umgekehrt, wenn das der Bedarf erfordert. Das Oschatzer Wasser enthält weniger Kalk. Gemischt wird in den Wasserwerken in der Jahnaaue. „Vorrangig geht es um die Versorgungssicherheit. Die geringere Wasserhärte ist ein Nebenprodukt“, sagt Stephan Ballieu. Und warum geht das nicht gleich? „Weil wir in Jahresscheiben investieren. Die Gebühren sollen nämlich nicht steigen, wie wollen das kostenneutral für die Haushalte umsetzen“, sagt Stephan Ballieu, der zugleich Geschäftsführer des Wasserverbandes Döbeln-Oschatz ist, in dem sich 1993 über 60 Kommunen zusammengeschlossen haben. Waldheim ist Gründungsmitglied.

Die neue Mischung wird den Härtegrad in Waldheim von 30 auf 18 Grad senken. Allzu weiches Wasser ist aber aus Sicht des Versorgers auch nicht gut. Stephan Ballieu: „Wir hören immer wieder, der Kalk zerfrisst die Leitungen. Das stimmt nicht. Er lagert sich an. Zu weiches Wasser würde die Ablagerungen lösen und es käme über lange Zeit eine braune Brühe aus dem Wasserhahn.“

Von Dirk Wurzel