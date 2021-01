Waldheim: Wenn die Fenster finster bleiben

Waldheim

Tiefschwarze Schaufenster in der Perle des Zschopautals. Wo noch im Dezember die historische Puppe Inge und ein alter Teddybär im Schaufenster die Passanten auf der Straße grüßten, blicken diese nun auf eine schwarze Wand.

Protestaktion mit verhangenen Schaufenstern in Waldheim. Quelle: Dirk Wurzel

Im Dezember gestaltete Jung-Schuhe ein Fenster des städtischen Adventskalenders – im Januar ist es einer von vielen Läden, die sich an der Protestaktion der Waldheimer Gewerbetreibenden beteiligen. „Wir sind keine Querdenker. Das Virus ist da und wir müssen damit umgehen“, stellt Gudrun Popko, die gemeinsam mit ihrem Mann das Uhren- und Juweliergeschäft betreibt,klar. Dieser Laden ist derzeit natürlich auch verdunkelt. Wie die Boutique Weller gegenüber, der Friseur „Schüllerlocke“, Maler Schell, Ernsts Eiscafé und viele weitere Waldheimer Läden.

Ohne Corona zu leugnen, wollen die Händler und Gewerbetreibenden der Waldheimer Innenstadt auf die derzeitige Lage in der Pandemie aufmerksam machen. Sie zeigen mit der Verdunklungsaktion, wie das schöne Waldheimer Stadtzentrum aussehen würde, wenn es viele Geschäfte nicht mehr gibt. Sie finden: Die bisherige Schließung der Geschäfte hat keine wesentlichen positiven Veränderungen gebracht. „Die Bürger halten sich an die vorgegebenen Hygieneregeln und die Geschäftsinhaber haben seit Monaten gute Konzepte mit entwickelt und umgesetzt, damit die Ansteckungsgefahr und die Weiterverbreitung des Virus unterbunden wird“, sagt Gudrun Popko. Wenn Friseurmeisterin Anja Schüller derzeit gut frisierte Politiker und Sportler im Fernsehen sieht, könnte ihr die Hutschnur platzen. „Wenn alle mitziehen, sehen wir alle mal blöd aus“, sagt sie. Gleiches Recht für alle. Die Friseurin stört, dass ihre Branche erst nicht vom zweiten Lockdown betroffen sein sollte, es dann aber doch war. „Ich habe zwei Angestellte, die will ich nicht verlieren.“

Die staatlichen Hilfen sind auch nicht unbedingt ein Thema, auf das man die Gewerbetreibenden ansprechen solle. „Diese angeblichen Hilfen“, sagt Andre Langner, Klempnermeister und FDP-Stadtrat. „Ich kenne einen Fall, habe das schwarz auf weiß: 89 Euro gibt es für einen Monat. Da fühlt man sich als Gewerbetreibender veralbert.“ Friseurmeisterin Schüller hat im Dezember gar keinen Anspruch auf Hilfe.

Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) steht vor den Gewerbetreibenden seiner Stadt, die eine vielseitige Geschäftslandschaft etabliert haben. Auch er leugnet die Corona-Pandemie nicht. „Ich freue mich über die Solidarität unter den Geschäftsleuten in Waldheim. Aber wir müssen aufpassen, dass das, was wir in 30 Jahren aufgebaut haben, nicht innerhalb von zehn Monaten den Bach runtergeht.“ Wie Gudrun Popko sagt, bleiben viele Leute vor den zugehangenen Schaufenstern stehen. Aufmerksamkeit bringt die Aktion also.Und im Schaufenster des Schuhgeschäfts sogar Wissenszuwachs über die Steuervermeidung der Pandemie-Gewinnler Amazon und Co.

Protestaktion mit verhangenen Schaufenstern in Waldheim: Juwelierin Gudrun Popko (l.) und Friseurmeisterin Anja Schüller machen mit. Quelle: Dirk Wurzel

„Als Stadt können wir beispielsweise die Gewerbesteuer stunden und im Ernstfall auch per Stadtratsbeschluss erlassen“, sagt der Bürgermeister, wie Waldheim helfen kann. Als Bürgermeister sind seine Möglichkeiten aber beschränkt. Waldheim hat aber bereits einen Brief nach Dresden an die Landesregierung geschickt, der die prekäre Lage beschreibt.

Gudrun Popko hofft, dass die Leute die Geschäfte in Waldheim nicht vergessen und nach dem Lockdown wieder im stationären Einzelhandel einkaufen gehen. Aktuell führt sie in ihrem Geschäft nur Reparaturen aus. Das machen andere Schaufensterverdunkler, wie etwa Radio Hellmuth auch. Der Handyladen hilft ebenfalls bei Problemen mit der Technik. Der Optiker Krause darf zwar öffnen und macht das aus, hat aber seine Schaufenster ebenfalls verdunkelt. Hinter den finsteren Fenstern wickeln die Händler solche Geschäfte ab, die ihnen noch erlaubt sind. Was bei manchen nicht gerade viel ist.

Von Dirk Wurzel