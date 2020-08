Waldheim: Wermutstropfen beim Schulumbau

Waldheim

In Waldheim spielen die Kinder noch mit Autos. Das fand der FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst toll, als er die Grundschule besuchte, um sich über Baufortschritt und Digitalisierung zu informieren. Er traf dort auf die Schulanfänger der Kita Schulbergstrolche. „In einer Einrichtung in Berlin Prenzlauer Berg spielen die Kinder eher mit Lastenfahrrädern“, stellte der liberale Politiker scherzhaft mit Blick auf eine grüne Gentrifizierung dieses Stadtteils der Hauptstadt fest.

In der Waldheimer Grundschule klappt der Baufortschritt. Das ließ sich der FDP-Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst (2.v.l.) jetzt von Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP, links) erklären. Quelle: Dirk Wurzel

Grüne Gentrifizierung ist in Waldheim kein Problem. Hier gibt es aber eher Bedenken, dass das Geld nicht reicht, das der Staat den Kommunen zuschießt, um sie computermäßig fit zu machen. „3050 Euro pro Klassenzimmer – das könnte knapp werden“, sagte Bauamtsleiter Michael Wittig. Dieses Geld ist für die reinen baulichen Voraussetzungen – Kernbohrungen in Wände, um Kabel zu verlegen, zum Beispiel. Teuer machen den Bau die speziellen Vorschriften, zum Beispiel beim Brandschutz, die für Schulen gelten. „Der laufende Meter Brandschutzisolation kostet 70 Euro“, verdeutlichte Stadtrat Andre Langner ( FDP). Er ist als Klempnermeister vom Fach und kennt den Aufwand bestimmter Baustellen. „Hier an der Grundschule haben wir bereits beim Umbau an vielerlei gedacht. Aber an der Oberschule sieht das anders aus“, sagte Michael Wittig.

Der Baufortschritt an der Waldheimer Grundschule kann sich sehen lassen, auch wenn ein kleiner Wermutstropfen fällt. Aktuell sind Maler und Tischler im Südflügel des Gebäudes am Arbeiten. Einschränkungen wegen Corona gab es nicht, sondern die Bauarbeiten gingen zügig voran. Bis auf Restarbeiten soll bis zu Schulbeginn alles fertig sein, sagte Michael Wittig. Allerdings gehört der Anbau des Aufzuges zu diesen „Restarbeiten“. Dieser soll im September beginnen, wie Sandra Niese vom Waldheimer Bauamt sagt. Nach ihren Worten gab es Probleme mit der Statik, die Planungs-Ingenieure mussten noch mal rechnen.

Der Fahrstuhl wird von außen ans Gebäude gestellt. Er kommt an den Nordgiebel zur Stadtsporthalle, wo er die denkmalgeschützte Ansicht am wenigsten stört. Die Fenster erweitern die Bauleute dann zu Türen, wobei die Sandsteinsäulen verschwinden. Denkmalschutz hin, Denkmalschutz her – notwendig ist der Lift allemal, um einen barrierefreien Zugang zum Schulhaus zu haben.

Der Umbau der Grundschule ist ein Großprojekt. Im Grunde ging es darum, das Gebäude beim Brandschutz und der Wärmedämmung auf den neuesten Stand zu bringen. Im Nordflügel sind die Ergebnisse bereits zu besichtigen. So gibt es jetzt extra Garderoben, die Hakenleisten in den Fluren sind verschwunden. Außerdem sind die Hort-Gruppenräume an den Klassenzimmern entstanden. Elektro- und Sanitärinstallationen hat die Stadt Waldheim auch neu machen lassen.

