Waldheim: Wie das Heimatfest-Logo über die hohe Mauer kam

Waldheim

Da staunten die Stadträte nicht schlecht. Ingo Ließke und Marko Pohl ließen nach der Abstimmung die Katze aus dem Sack. Der Entwurf des Heimatfestlogos, den die Räte gerade zum Sieger auserkoren hatten, kommt aus der JVA. Ingo Ließke ist dort IHK-Ausbilder und Leiter der Modellbaugruppe, Marko Pohl Sozialarbeiter und Kassenwart des Gefangenenhilfe-Vereins „Wer nichts wagt...“. Zuvor war nicht bekannt, wer die Entwürfe der Stadtfestlogos eingereicht hatte. Somit konnten die Räte unbefangen abstimmen.

„Der Gefangener war darauf aufmerksam geworden, dass die Stadt ein Logo sucht“, sagt Ingo Ließke. Der Gefangene ist einer von denen, die die Zeit in der Haft positiv nutzen. Eine Ausbildung als Mediengestalter hat er bereits erfolgreich abgeschlossen, eine weitere absolviert er gerade. Als wir zuletzt über ihn berichteten, wollte er nichts zur Straftat sagen, für die ihn das Gericht zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt hatte. Jan, der eigentlich anders heißt, will als Mensch wahrgenommen werden. Nur soviel kann man sagen: Er sitzt nicht wegen einer Sexualstraftat oder eines Betäubungsmitteldeliktes. Und es ist eigentlich auch egal, denn hier geht es um das Heimatfestlogo.

„Er hat mit mir darüber gesprochen und wir sind darauf gekommen, den Entwurf über den Verein einzureichen“, sagt Ingo Ließke. Und Marko Pohl ergänzt, wie der Verein die Arbeit Jans unterstützt: „Wir haben die Software finanziert. Er braucht für seine Arbeit spezielle Computerprogramme.“ Jan hat zwei Entwürfe gestaltet und über den Verein bei der Stadt eingereicht. Beide sind viereckig und haben Kirche, Rathaus und Stadtwappen als Motiv sowie die Zahlen 1128 und 2023. Wegen der 825, die dazwischen liegt, veranstaltet Waldheim 2023 das große Fest, denn 825 Jahre alt wird die Stadt in zwei Jahren. Einer von Jans Entwürfen ist ein Parallelogramm, der andere ein Rechteck.

Katrin Erichson, Stadträtin der FDP und gelernte Schauwerbegestalterin, favorisierte in der Sitzung das rechteckige Logo. „Das nimmt auf Werbeflächen weniger Platz weg, als ein runder Entwurf. Außerdem finde ich es sehr modern“, sagte sie mit Blick auf den Mitbewerber-Entwurf in runder Form. Dann folgte noch eine kleine Diskussion über Details, die aber später zu führen ist. Im Stadtrat ging es nur darum, einen Bewerber auszuwählen. Über die Einzelheiten wird später gesprochen und entschieden. „Vielleicht machen wir noch Gitterstäbe davor“, unterbreitete Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) einen nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag.

Über die Entwürfe hatten die Mitglieder der Arbeitsgruppen, die das Heimatfest organisieren, bereits beraten. Auch Stadträte arbeiten in diesen mit. Darum war die Logo-Debatte im Stadtrat keine, die beim Urschleim begann, sondern eine, in der es „nur“ um die Auswahl zwischen den Entwürfen ging, die es in die Endrunde geschafft hatten. Jan bekommt für seine Arbeit übrigens kein Geld.Er macht das ehrenamtlich für Waldheim.

Von Dirk Wurzel