Waldheim: Wirtschaftsförderung im Umbruch?

Waldheim

Wie weiter mit der Wirtschaftsförderung in Waldheim? Die Stadt-CDU wirft in ihrem Facebook-Auftritt im Internet den Blick in die Nachbarschaft Hartha. „Unser Wunsch auch für Waldheim, aber laut Aussagen anderer nicht erforderlich, auch wenn es sogar die DSK (Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft, diese Firma berät die Stadt Waldheim, d. Red.) anders sieht und andere Städte wie Hartha es uns vormachen. Wir setzen uns auch weiterhin dafür ein!“, heißt es dort zu einem geteilten Bericht aus der Internetberichterstattung der DAZ. Dieser stellt Harthas neue Wirtschaftsförderin Nicole Salzbrenner vor. Ihre Stelle ist in der Stadtverwaltung angesiedelt.

Genau so eine Stelle forderten die Waldheimer Christdemokraten im Wahlkampf zur Stadtratswahl 2019 auch für ihre Stadt. Wer kümmert sich eigentlich um die Wirtschaftsförderung in der Perle des Zschopautals? „Traditionell der Bürgermeister zusammen mit den jeweiligen Fachbereichsleitern der Stadtverwaltung“, sagt Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP).

Anzeige

„Wir sind der Meinung, dass das Thema Wirtschaftsförderung an einer Person fixiert sein sollte“, sagt Ricardo Baldauf, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Waldheimer Stadtrat. Er sieht die Vielfältigkeit der Waldheimer Wirtschaft, die vom Einzelhändler bis zum Großkonzern reicht und darum unterschiedliche Problemlagen beinhaltet. Hier sei Fachkompetenz und gute Vernetzung gefragt. Beides will er dem Bürgermeister natürlich nicht absprechen. Aber der hat seine Augen naturgemäß auch nicht überall, kann sich nicht um alles kümmern und alle Sachverhalte durchblicken. Aus Sicht der CDU ist die Wirtschaftsförderung zudem zu wichtig, um sie nebenbei zu bearbeiten.

Bürgermeister Steffen Ernst ist für Vorschläge offen, die Wirtschaftsförderung zu verbessern. Er bestätigt zudem Überlegungen, dies mit der Arbeitsgruppe „Verfügungsfond Gründerzeit“ in Verbindung zu bringen.

Diesen Verfügungsfond stellte die DSK auf der Stadtratsitzung im November vor. Waldheim will Eigentümer, Gewerbetreibende, Bürger und Institutionen stärker am Prozess der Stadtentwicklung beteiligen. Deshalb richtet es den aus Fördergeld gespeisten Verfügungsfonds ein, der sowohl investive als auch nichtinvestive Projekte fördert. Ein lokales Gremium soll dabei entscheiden, wie das Geld eingesetzt wird. Es besteht laut Stadtratsbeschluss vom Dezember neben Bürgermeister und Fachbereichsleitern der Verwaltung unter anderem aus den Vorständen dreier Vereine (Gewerbe, Verschönerung, Heimat).

Von Dirk Wurzel