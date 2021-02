Waldheim: Zechpreller logiert jetzt auf Staatskosten

Waldheim/Chemnitz/Bayreuth

Kleiner Schaden – große Strafe. Um überschaubare 449 Euro hatte der 46-Jährige Hotels und Pensionen in Waldheim, Geringswalde und Mittweida betrogen. Die Geldstrafe fiel 14 Mal höher aus. Zu 6300 Euro, aufgeteilt auf 210 Tagessätze von je 30 Euro, verdonnerte Richterin Nancy Weiß den Ausgewanderten im Prozess Ende November im Amtsgericht Döbeln, sah allerdings keinen gewerbsmäßigen Betrug.

Zechpreller wollte angeblich gar nicht prellen

Die Anträge des Verteidigers und der Staatsanwaltschaft lagen in diesem Prozess weit auseinander. Weil er mehrfach die Zeche geprellt habe, nahm die Anklage ein gewerbsmäßiges Handeln an, sah das Regelbeispiel des besonders schweren Fall des Betruges verwirklicht und forderte eine Gesamtstrafe von einem Jahr Haft. Der 46-Jährige aber bestritt die Tatvorwürfe, Rechtsanwalt Carsten Forberger, sein Verteidiger, beantragte Freispruch. Er sah den sogenannten Täuschungsvorsatz nicht, sprich, dass sein Mandant von vorn herein vor hatte, die Rechnungen nicht zu bezahlen.

Berufung zurück

Unmittelbar nach dem Prozess im November verkündete Rechtsanwalt Forberger, gegen das Urteil bereits Berufung eingelegt zu haben. Diese sollte die 3. Kleine Strafkammer des Landgerichts Chemnitz eigentlich am Donnerstag verhandeln. Aber dessen Vorsitzender Markus Zimmermann hatte die Verhandlung abgesagt und diesen Beschluss über die Gerichtskosten der 2. Instanz erlassen: „Der Angeklagte trägt die Kosten seiner zurückgenommen Berufung“, wie Landgerichtssprecherin Richterin Marika Lang auf Nachfrage von lvz.de mitteilt. Berufung zurückgenommen bedeutet: „Das Urteil ist rechtskräftig“, so Marika Lang. Der 46-Jährige muss zusätzlich zur Geldstrafe 449 Euro Wertersatz leisten. So sollen die Geschädigten an ihr Geld kommen.

Entscheidung in Bayreuth

Ob es bei der Döbelner Gesamt-Geldstrafe bleibt ist fraglich. Sie könnte auch in einer neuen Gesamtstrafe aufgehen. Denn in Oberfranken wartet schon das nächste Verfahren auf den Mann. Am Landgericht Bayreuth soll demnächst die 3. Strafkammer die Berufung verhandeln, die der Angeklagte gegen ein Urteil des Amtsgerichts der Wagnerstadt eingelegt hat. Dort hatte ihn ein Schöffengericht wegen neunfachen Betruges, Fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Dazu kommen noch mal drei Monate extra wegen Beleidigung, wie Richter Clemens Haseloff, Pressesprecher des Amts -und Landgerichts Bayreuth, auf Nachfrage mitteilt.

Weil er diese Taten in Bayern vor dem Döbelner Urteil begangen haben soll, ist die Döbelner Geldstrafe gesamtstrafenfähig, wie die Juristen dazu sagen. Die Bayreuther Berufungskammer müsste sie grundsätzlich in eine neue Strafe einbeziehen, sollte sie den Mittvierziger ebenfalls für schuldig befinden. Dann wären die Tagessätze weg, möglicherweise bleibt er etwas länger im Gefängnis.

Dort sitzt der vielfach vorbestrafte Mittvierziger bereits drin – in Untersuchungshaft.

Von Dirk Wurzel