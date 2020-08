Waldheim: Zwei Hochzeiten und ein Schaumvorfall

Waldheim

Mit Schaumwirbel ins Eheglück? Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) sieht zwischen dem schäumenden Marktbrunnen und den beiden Hochzeiten im Waldheimer Rathaus keinen Zusammenhang. „Es waren genügend Leute in der Stadt am Wochenende“, sagt er. Gleichwohl versteht Steffen Ernst keinen Spaß beim Thema Schaum im Brunnen. „Ich freue mich über Hinweise von Bürgern, mit deren Hilfe wir die Verantwortlichen ausfindig machen können. Denen würde ich gerne die Rechnung für die Reinigung schicken.“ Unverständlich sind für den Bürgermeister auch Äußerungen in den sozialen Netzwerken, die noch erklären, wie man richtig schäumt und sogar Farbeffekte erzielen kann.

Am Sonnabend kursierten in den sozialen Netzwerken im Internet erste Bilder des schäumenden Brunnens, die offenbar Marktanwohner gemacht hatten. Auch sie zeigten sich wenig angetan von diesem „Scherz“. Mit dessen Folgen haben nun die Mitarbeiter des Bauhofs zu tun. Sie werden den Brunnen in dieser Woche reinigen und dabei besonders die Filter und Pumpe putzen müssen. Jede Menge Arbeit also. Neues Wasser braucht der Brunnen ebenfalls.

Anzeige

Gleichwohl prüft die Stadt, Strafanzeige wegen Sachbeschädigung oder besser gemeinschädlicher Sachbeschädigung zu stellen. Denn so ein Brunnen dient der Verschönerung eines öffentlichen Platzes. Eine solche Sachbeschädigung begeht auch, wer das Erscheinungsbild einer Sache nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert. Normalerweise schäumt ein Marktbrunnen nicht.

Weitere LVZ+ Artikel

Schaumprobleme hatte Waldheim mit dem Marktbrunnen in diesem Jahr schon zweimal. Auch in Döbeln reinigten die Mitarbeiter des Stadtbauhofes den Schlegelbrunnen, weil dieser geschäumt wurde.

Von Dirk Wurzel