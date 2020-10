Waldheim, aber das in Sachsen

Waldheim

Eigentlich wollte sie nach Kanada. Und vielleicht wäre Alexandra Marx da vielleicht auch nach Waldheim in der kanadischen Provinz Saskatchewan gekommen, einem 1000-Einwohner-Städtchen, in dem John Bollinger Bürgermeister ist und Bruce Mellesmoen als „Principal“ die Schule leitet.

Am Dienstag angerufen, am Donnerstag gebongt

Aber Corona machte der Döbelnerin einen Strich durch die Rechnung. Statt nach Kanada ging es nach Waldheim in Sachsen, das knapp zehnmal mehr Einwohner hat, als sein kanadischer Stadtnamensvetter. In Waldheim in Sachsen ist Steffen Ernst Bürgermeister und Jan Genscher „Principal“, also Schulleiter, der Oberschule. Und der ist heilfroh, dass die 19-Jährige in seiner Schule gelandet ist, wo sie den Bundesfreiwilligendienst absolviert. „Es war gar nicht so einfach eine Stelle zu bekommen, viele waren schon besetzt“, sagt die Döbelnerin. Sie hat am Lessing-Gymnasium ihr Abitur gemacht. Und als aus dem Auslandsjahr nichts wurde, ging sie auf die Suche nach einer Bufdi-Stelle. In Waldheim klappte es dann recht kurzfristig. „Am Dienstag habe ich angerufen, am Donnerstag war es gebongt“, sagt Alexandra Marx. Die Oberschule hatte zudem händeringend nach einer Bufdine oder einem Bufdi gesucht.

Auch als Fotografin aktiv

Zu ihren Aufgaben gehört es unter anderem, die Kinder und Jugendlichen vor Beginn und nach dem Ende des regulären Unterrichts in der Bibliothek der Oberschule Waldheim zu betreuen, ihnen bei den Hausaufgaben zu helfen. Aber auch das Gitarrespielen bringt die Bufdine den Oberschülern bei. Seit sie sieben Jahre alt ist, spielt Alexandra Marx dieses Saiteninstrument und gibt ihr Wissen nun an die Schüler weiter. Sie lernen, diese nicht nach Noten zu spielen, sondern die einfachere Variante nach Akkorden. Und auch als Fotografin ist Alexandra Marx in der Oberschule Waldheim aktiv. Ein Teil der Bibliothek sieht daher aus, wie ein Fotostudio. Vor blauem Hintergrund lichtet die Bufdine hier die Klassensprecher für das schwarze Brett ab.

Kanada-Plan noch nicht aufgeben

Ihre Arbeit gefällt der 19-Jährigen. Auch wenn sie nun zeitiger als zu ihren eigenen Schulzeiten aufstehen muss. Und ganz hat sie die Kanada-Pläne noch nicht beerdigt. Zumal es auch ein tüchtiger Kampf war, das Visum zu bekommen. „Erst füllst du einen Fragebogen aus und erst wenn eine Chance besteht, muss man bei der Botschaft vorsprechen. Die prüfen schon sehr genau, wen sie ins Land lassen“, erläutert Alexandra Marx. Und ewig gilt so ein work-and-travel-Visum auch nicht, dass jungen Leuten erlaubt, in Kanada herum zu reisen und zu arbeiten. „Es ist fünf Jahre lang gültig und danach ist es schwierig, erneut eins zu bekommen“, sagt Alexandra Marx. Falls es im kommenden Jahr nicht klappen sollte, hat sie bereits einen „Notfallplan“, wie sie sagt. „Dann fange ich erstmal an zu studieren und unterbreche das Studium für das Auslandsjahr.“ Lehramt wird es übrigens wahrscheinlich nicht. „Gerne was mit Kindern und Jugendlichen, aber nicht Lehrerin“, sagt sie über ihre berufliche Orientierung.

