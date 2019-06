Waldheim

Der neue Park am Seniorenheim soll noch in diesem Jahr fertig sein. Allerdings wird er später wieder zur Baustelle. Das liegt an einem Abwasserkanal. Den will der Abwasserzweckverband (AZV) eigentlich sanieren, kann das aber gerade nicht bewerkstelligen. Die Stadt wiederum muss mit dem Projekt Seniorenpark noch in diesem Jahr zu Potte kommen, um die Förderung nicht zu verlieren.

Ärgernis in sechs Meter Tiefe

„Eigentlich wollten wir erst den Kanal machen und dann den Park. Aber der AZV sieht derzeit keine Möglichkeit dazu. Wir wissen nicht, ob das 2020, 2021 oder 2022 wird“, erläuterte Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) den Stadträten im technischen Ausschuss. Bürgermeister Ernst ist zugleich Verbandsvorsitzender des AZV „Untere Zschopau“. Die Abwasseranlage liegt sechs Meter tief. Es besteht also nicht die Gefahr, dass sie bei den Bauarbeiten auf dem Spielplatz zu Bruch geht. Die Stadt hat sich sehr bemüht, die Arbeiten so zu legen, dass der AZV nicht in den fertigen Park reinreißen muss. Darum dauerte auch recht lange, bis das Vorhaben spruchreif wurde. Waldheim bekommt dafür Fördergeld aus dem Programm Stadtumbau Ost. Aber nicht ewig. „Wir müssen in diesem Jahr doch fertig werden, sonst verlieren wir Fördermittel“, sagte Bauamtsleiter Michael Wittig.

Einstimmiger Beschluss

„Heute ist ein sensationeller Tag. Als wir vor Jahren über das Spielplatzkonzept gesprochen haben, ging die Idee von uns aus, den Spielplatz umzugestalten“, sagte CDU-Stadträtin Kathrin Schneider im Technischen Ausschuss. Das missebehagte Dieter Hentschel, Stadtrat der Linken, der nicht zufrieden damit war, dass die CDU die Lorbeeren alleine einheimsen wollte. Der technische Ausschuss beschloss den vorgelegten Entwurf zur Umgestaltung der Parkanlage Breitscheidstraße dann aber einstimmig. Zuvor hatte René Stoll, Inhaber des gleichnamigen Glauchauer Planungsbüros, die Umbaupläne vorgestellt.

Tiergartenband an die Grenze

„Der Zugang wird verbreitert, eine Treppe mit fünf Stufen und eine Rampe mit 5,3 Prozent Steigung gebaut“, erläuterte der Planer den Stadträten. Die alten Bäume bleiben alle stehen. Dafür kommen die Spielgeräte samt ihrer Fundamente weg. Die Wege werden ebenfalls breiter, sodass Parkbesucher mit Rollstuhl oder Rollator aneinander vorbei kommen. Betonborde sollen nicht zum Einsatz kommen, um die Wiesenflächen von den Wegen abzugrenzen. „Wir nehmen Tiergartenband aus Edelstahl beziehungsweise verzinktem Stahl. Damit kann man sehr filigran arbeiten und bekommt auch die Bögen gut hin. Zudem ragt das Band nur wenige Zentimeter über den Boden, so dass man mit dem Rasentraktor problemlos darüber hinweg kommt“, sagte René Stoll. Den Namen Tiergartenband verdankt das dicke und formbare Stahlblech wegen seines Einsatzes im Berliner Zoo.

Parkplatz für den Bauhof

Und damit der Bauhof das Mähgerät gleich mit dem Multicar zum Park fahren und dort abladen kann, sieht die Planung auch eine Stellfläche für die Bauhof-Fahrzeuge vor, die mit einem abschließbaren Tor gesichert ist. Bleiben soll das Rondell mit Natursteinmauer, wo derzeit die Rudimente einer Parkbank stehen. Die Planung sieht vor, diese Ecke in einen Steingarten umzuwandeln. An der unteren Seite des künftigen Parks soll eine Ziegelmauer verschwinden. Dafür wird die Naursteinmauer durchgezogen.

Kommentar: Ärgerlich, aber ohne Alternative von Dirk Wurzel Das ist schon ärgerlich. Da baut die Stadt Waldheim einen alten Spielplatz zum Seniorenpark um und wenn einmal alles fertig ist, verwandelt der Abwasserzweckverband Teile des Parks erneut in eine Baustelle, um einen alten Kanal zu sanieren. Es geht aber in diesem Fall nicht anders und es ist auch nicht so, dass die Verantwortlichen im Waldheimer Rathaus extra auf diese ärgerliche Situation hingearbeitet haben. Ganz im Gegenteil. Solange es ging, hat die Stadt mit der Parksanierung gewartet, um dem AZV die Chance zu geben, den Kanal zu machen. Es klappte nicht und noch länger warten konnte Waldheim nicht, weil sonst das Fördergeld weg gewesen wäre. Anderseits ist es auch eine ganz andere Hausnummer, in eine Grünanlage reinzureißen, als in eine ordentliche Straße, so wie das in Döbeln der Fall ist. Dort lässt der Wasserverband vergammelte Hausanschlüsse erneuern, die unter dem bisher recht glatten und schlaglochfreien Asphalt der Dresdner Straße liegen. Das ist wirklich ärgerlich.„ Waldheim baut...“. doebeln.redaktion@lvz.de

Von Dirk Wurzel