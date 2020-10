Waldheim baut trotz Corona-Einbußen

Waldheim

Corona wirkt sich auf die Stadtfinanzen aus. So haben laut Kämmerei etliche Gewerbetreibende beantragt, die Gewerbesteuermessbescheide herabzusetzen. Dadurch hat Waldheim Ausfälle in Höhe von rund 185 000 Euro. Außerdem hat die Stadt eine halbe Million Euro Gewerbesteuer nach Veranlagung an einen großen Steuerzahler zurückgezahlt. „Grundsätzlich ist im Bereich Gewerbesteuer von einer großen Planungsunsicherheit auszugehen“, heißt es Bericht der Kämmerei zur Haushaltslage. Geplant hatte die Finanzverwaltung mit fünf Millionen Euro. Bis zum Stichtag 20. August ist aber mit rund 1,846 Millionen Euro im Vergleich zum Planansatz nicht mal die Hälfte an Gewerbesteuer geflossen. Fakt ist aber auch: Das Jahr ist noch nicht um und im vierten Quartal kommt mit großer Wahrscheinlichkeit noch Gewerbesteuer rein.

Die Gewerbesteuer ist aber nicht der einzige Posten, bei dem Waldheim durch Corona einbüßt. So fehlen der Stadt unter anderem die Einnahmen aus Eintrittsgeld im Museum und bei den Führungen durch Stadt, Kellerberg und Rathaus. Auch bei den Nutzungsentgelten der „Sounds of Hollywood“ (ausgefallen), der Nutzung des Checkpoints und Gebühren für den Wochenmarkt büßt Waldheim ein. Mit weniger Parkgebühren rechnet die Kämmerei. Diese Ausfälle lassen sich aber derzeit schwer beziffern. Erst mit dem Jahresabschluss kann die Kämmerei die Zahlen mit denen aus dem Vorjahr vergleichen und die Verluste genau berechnen.

Auf die Bauvorhaben der Stadt wirkt sich die verschlechterte Finanzlage nicht wesentlich aus. So haben an der Oberschule die Bauarbeiten begonnen. Hier lässt die Stadt für rund 900 000 Euro einen Anbau errichten, was sie überwiegend mit Fördergeld bezahlt. Die bauliche Erweiterung soll zwei Klassenzimmern Platz bieten. Außerdem sollen in ihr individuell nutzbare Gruppenräume entstehen. Die Schule braucht diese zusätzlichen räumlichen Kapazitäten dringend.

Auch auf anderen Stadtbaustellen geht es voran, so etwa im Dorfgemeinschaftshaus Reinsdorf.

Von Dirk Wurzel