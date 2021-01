Waldheim ehrt die Retter von Neuschönberg

Waldheim

Katja Grundmann bekommt noch immer Gänsehaut, wenn sie daran denkt. In den frühen Morgenstunden trug sie gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten Patrick Ziera die Zeitung im Waldheimer Ortsteil Neuschönberg aus. Die Zusteller bemerkten Rauch über einem Haus. Katja Grundmann klingelte die Bewohner aus dem Bett. Und wenn sie schildert, wie diese dann durch den Rauch ins Freie kamen, geht ihr das noch immer nahe – fast drei Wochen nach dem Brand. Patrick Ziera rief die Feuerwehr, die etwa eine viertel Stunde später am Ort des Geschehens eintraf.

Sofort reagiert

„Herzlichen Dank für eine Nacht, die Sie hoffentlich nicht so schnell wieder erleben. Manchmal sind es die Zeitungs -und Postzusteller, die Leben retten. Es ging hier um ein paar Minuten“, würdigte Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) das umsichtige Handeln der Beiden in den sehr frühen Morgenstunden des 2. Januar, als sie gegen 1.45 Uhr den Brand bemerkten und sofort reagierten. In dem Haus waren ein älteres Ehepaar, 76 und 79 Jahre alt, und das zehn Jahre alte Enkelkind. Sie blieben unverletzt.

Dankesbrief in Rollo-Mappe

Den Rettern spendierte die Stadt nun eine Flasche guten Weines (Grauburgunder), den es auch im Stadt -und Museumshaus zu kaufen gibt. Zwei Waldheim-Becher sind auch im Präsentkorb, dazu die von Werner Rollo illustrierte Bürgermeister-Mappe mit dem Dankesschreiben und einen Gutschein, der in vielen Waldheimer Geschäften gilt. Katja Grundmann und Patrick Ziera tragen in Waldheim und Ortsteilen unter anderem die Döbelner Allgemeine Zeitung aus und stellen Briefe zu, welche die Leute mit der LVZ-Post versenden.

Faltbare Zisterne im Gespräch

Nach dem Brand in Neuschönberg gab es Diskussionen über das Löschwasser. So war der Teich für die Feuerwehr nicht nutzbar. Die Kameraden zogen das Wasser aus den Swimmingpools der Nachbarn, die dies freundlicherweise erlaubten. Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) stellt klar, dass die Löschwasserversorgung auch ohne die Pools gesichert war. Die Feuerwehren hätten mit Tanklöschfahrzeugen einen Pendelverkehr zum Teich in Reinsdorf aufgebaut. Aber auch den Neunschönberger Tümpel hat die Stadt auf dem Zettel, schließlich ergab die Löschwasseranalyse, mit der die Stadt ein Ingenieurbüro beauftragt hatte, Handlungsbedarf im Ortsteil. Für 2022 war die Sanierung des Teiches, der auf Privatgrund liegt, vorgesehen. 32 000 Euro sind dafür vorgesehen. Eine Zisterne, wie sie Waldheim unter anderem auf dem Breiten Berg gebaut hat, würde 50 000 Euro mehr kosten.

„Es gibt aber noch eine Möglichkeit, über die wir gerade nachdenken“, sagt Bürgermeister Ernst. Er verweist auf faltbare Zisternen. In der Stadtverwaltung macht sich darüber gerade Gedanken, wie diese Teile die Löschwassersituation dort entschärfen können, wo sie prekär ist.

Von Dirk Wurzel