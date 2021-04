Waldheim hat seine Jugendfeuerwehr nicht vergessen

Waldheim

Waldheim und Umgebung hat seine Jugendfeuerwehr nicht vergessen. Normalerweise rollen rote Autos mit lachenden Kindern aus der Ausfahrt der Feuerwehrwache in Waldheim, wenn es zum Einsammeln des Altpapiers geht. Doch seit geraumer Zeit hat die Corona-Pandemie, deren Folgen auch die Jugendfeuerwehr fest im Griff. Das heißt, dass momentan keine Dienste mit den Kindern und auch keine Altpapiersammlungen stattfinden können. Also machten sich die Papierspender auf zum Bauhof, wo die Jugendfeuerwehr den Sammelcontainer aufgestellt hatte. Und der war nach nur zwei Stunden voll.

Drei Mal im Jahr kommen die Einnahmen den Mitgliedern der Jugendfeuerwehr zu Gute, einmal im Jahr spenden die Kinder die Früchte Ihrer harten Arbeit, denn sie wollen etwas Gutes tun. Lange überlegte das Betreuerteam der Jugendfeuerwehr, ob es nicht doch eine Alternative gibt, denn sie wissen, dass die Waldheimer Bürger und die Bürger der anliegenden Ortschaften immer fleißig Papier sammelten und dies gern den Kindern zukommen ließen. Gesagt getan. Am Sonnabend hieß es das erste Mal, wer möchte kann sein Altpapier ab 09.30 Uhr auf den Bauhof neben der Wertstoffhof zu Gunsten der Kinder abgeben. Voller Freude stellte das Team der Jugendfeuerwehr Waldheim fest: die Bürger haben Ihre Jugendfeuerwehr nicht vergessen. Im Minutentakt rollten die Autos mit Kofferräumen voller Altpapier an. Gern packten die Bürger mit an setzten Masken auf und luden fleißig mit aus.

Mit einem Lächeln auf den Lippen wurde sich auf beiden Seiten bedankt: Mensch, ist das schön, dass es wieder die Möglichkeit gibt für die Kinder das Altpapier abzugeben, mein Keller platzte bereits aus allen Nähten; wir wünschen den Kindern, dass sie bald wieder richtig loslegen können; weiter so! Stolz blickten die Jugendwarte und das Team nach nur zwei Stunden in den Container und konnte sagen: „So Leute Container voll!. Wir blicken optimistisch in die Zukunft, sobald es die Situation zulässt, werden die Altstoffsammlungen wieder wie gewohnt mit den Kindern und Jugendlichen stattfinden.“

Bis dahin gibt es die Möglichkeit jeden 3. Sonnabend im Monat von 09. 30 bis 11:00 Uhr (nächste Möglichkeit am 15.Mai) am Container neben dem Wertstoffhof in Waldheim Altpapier abzugeben. „Liebe Bürger in und um Waldheim: Danke Ihr Team der Jugendfeuerwehr.“

Von daz