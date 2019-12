Waldheim heißt jetzt noch herzlicher willkommen

Waldheim

Sie sind gelb und fallen sofort ins Auge. „Willkommen in Waldheim“ steht auf den Begrüßungsschildern und dass man im Zentrum eine Stunde kostenfrei parken kann. An der Gebersbacher Straße begrüßt die Kraftfahrer nun auch so ein Schild. Das hat Nino Richter gesponsert. „Darüber freuen wir uns sehr. Jetzt haben alle wichtigen Straßen nach Waldheim solche Schilder“, sagt Jens Jung. Der Schuhhändler vom Waldheimer Obermarkt engagiert sich für die Innenstadthändler und hat auch maßgeblich dafür gekämpft, dass an Ober- und Niedermarkt eine liberalere Parkordnung gilt.

>> Lesen Sie auch: Gelbe Sticker heißen in Waldheim willkommen

Es kostet in den eigentlich gebührenpflichtigen Bereichen auf Ober – und Niedermarkt nicht nur eine Stunde lang nichts. Es ist auch spottbillig, das Auto länger dort stehen zu lassen. Anderthalb Stunden kosten fünf Groschen, zwei Stunden einen Euro. Auf eine Petition der Händler hin änderte Waldheim seine Parkordnung. Die Stadt verzichtet damit auf Einnahmen aus den Parkgebühren, laut Schätzungen der Kämmerei auf 5.000 bis 10.000 Euro jährlich. „Mir hat erst neulich wieder ein Kunde gesagt, wie toll er das findet“, sagt Jens Jung.

>> Lesen Sie auch: Waldheim: Besser parken im Zentrum

Willkommensschilder und preiswerte Parkplätze – reicht das, um den stationären Handel in der Waldheimer Innenstadt zu beleben? Schon jetzt zeigt ja die tägliche Schwemme der Zustellfahrzeuge der unterschiedlichen Paketdienste, welche Konkurrenz die Läden durch den Online-Handel bekommen haben. „Die Umsatzentwicklung ist seit Jahren rückläufig. Einige Geschäftsinhaber haben versucht diesen Trend mit Internetverkauf und Filialisierung in andere Städte zu kompensieren. Deren Geschäfte am Standort Waldheim sind für sich allein betrachtet nicht mehr wirtschaftlich und werden subventioniert. Einige Geschäftsinhaber stehen von morgens bis abends selbst im Laden, um Personalkosten zu sparen. Kleine Flächen unter 120 Quadratmetern sind unter der derzeitigen Rahmenbedingung im Handel nicht mehr bewirtschaftbar“, schreibt Jens Jung in dem Brief an die Stadt, der die Petition um besseres Parken begleitete. Er sieht vor allem die Nachfolge gefährdet, weil es sich unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht lohnt, ein Geschäft zu übernehmen. „Viele Ladenbesitzer haben nach der Wende angefangen und kommen jetzt langsam ins Rentenalter. In wenigen Jahren werden wir einen Generationswechsel vollziehen müssen.“

>> Lesen Sie auch: Waldheimer Gewerbetreibende feilen an ihrer Zukunft

Aber wie lockt man Kunden in die Läden? Mit der Gewerbesteuer entgegen kommen? Wird schwierig wegen der Gleichbehandlung. Gewerbemieten senken? Beschweren sich dann die Wohnraummieter und wollen auch weniger zahlen. Die Materie ist also komplex. Dabei gibt es ein einfaches Mittel, den innerstädtischen Handel zu stärken. „Als die Fleischerei Mehnert zugemacht hat, ging ein Aufruf durch die sozialen Medien, dort einzukaufen, um das Geschäft zu halten. Solche Aktionen gibt es immer, wenn es zu spät ist“, spricht Jens Jung durch die Blume an, was dem Innenstadt-Händlern hilft: Dort einkaufen gehen.

Von Dirk Wurzel