Waldheim

Travestieshow in der Schule? Das konnte denken, wer die Zehntklässler der Oberschule Waldheim besucht. Die hatten – zumindest kleidungstechnisch – die Geschlechter getauscht. Und so wedelten die Jungs mit Handtaschen und Fächer, stöckelten in Highheels umher. Die Mädels waren dagegen maskulin unterwegs.

Die traditionelle Mottowoche der Abschlussklassen stand diesmal unter dem Motto „Geschlechtertausch“. Die Schülerinnen und Schüler der beiden Zehnten Klassen sowie die letzte Hauptschulklasse waren die einzigen Schüler in der Oberschule Waldheim, denn sie haben Unterricht, während die anderen erst ab einer Inzidenz von unter 165 über fünf Tage und nur mit Bestätigung des Landesamtes für Schule und Bildung wieder zum Unterricht in die Schule dürfen. „Die Zeichen stehen aktuell gut, dass wir bald wieder im Wechselbetrieb öffnen können“, sagt Schulleiter Jan Genscher. Wann das sein wird, gibt die Schule bekannt.

Von Dirk Wurzel