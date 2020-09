Waldheim lässt gleich fünf Straßen sanieren

Waldheim

Der Auftrag ist raus. Jetzt können die Mitarbeiter der Firma Walther Straßenbau aus Etzdorf loslegen. Für insgesamt rund 107 000 Euro sind fünf Straßen im Waldheimer Gemeindegebiet in Ordnung zu bringen. Ein Großteil der Bausumme sind Fördermittel. Darüber informiert Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) zur Stadtratssitzung am Donnerstag. Der Technische Ausschuss hatte den Auftrag mit Ermächtigung des Stadtrates vergeben.

Neue Deckschicht

Konkret geht es um folgende Projekte: „Die Fußwege an der Auestraße und Oststraße haben frühere Tiefbauarbeiten in Mitleidenschaft gezogen“, sagte Toralf Pönisch vom Tiefbauamt der Stadt Waldheim. Darum will sie die Stadt nun „oberflächennah instand setzen lassen“. Das bedeutet, vereinfacht gesagt, die alte Deckschicht kommt raus und eine neue rein. Im Durchschnitt ist eine solche Asphalt-Deckschicht vier Zentimeter stark.

Anzeige

Gefährlicher Weg

Auch den Mittelweg in Heyda und eine Verbindung zur Staatsstraße 36 in Massanei will die Stadt instand setzen lassen. Letztere ist etwa 150 Meter lang. Laut Toralf Pönisch wird die neue Deckschicht bei diesen beiden Vorhaben auf die alte aufgezogen. Die Zuwegung zum Piepselweg in der Oststadt ist im Straßenbaupaket ebenfalls mit drin. „Hier kommt Asphalt auf die bestehende sandgebundene Schotterdecke“, erläuterte Toralf Pönisch. Das soll aus Sicherheitsgründen passieren, damit die Mieter eines Hauses am Schulberg sich ungefährlicher bewegen können.

Weitere LVZ+ Artikel

Wichtig als Zufahrt

Rund 100 Meter lang ist die Baustrecke bei der Carolahöhe, die auf den Namen „Stichstraße Schillerstraße“ hört. Das ist zwar eine Sackgasse, die ums Eck geht, aber als Grundstückszufahrt wichtig ist. „Hier wollen den Belag und die Einläufe sowie Bankette erneuern“, sagt Toralf Pönisch. Es ist geplant, die oberste Schicht des alten Asphalts herauszunehmen und durch eine neue zu ersetzen.

Von Dirk Wurzel