Waldheim

Die Stadt soll das Museumshaus wegen möglicher Baumängel im Auge behalten. Diese Ansicht vertrat CDU-Stadtrat Albrecht Hänel zur Sitzung des Technischen Ausschusses. Zuvor fragte er Bauamtsleiter Michael Wittig über die Details der Gewährleistung. Vier Jahre dauert diese laut Aussage von Michael Wittig. „Wir sollten das vor Ablauf nochmal durchgehen und diese Frist nicht verstreichen lassen“, sagte Albrecht Hänel dazu.

Die Berichterstattung über das Thema mögliche Baumängel hat die Stadtverwaltung offenbar sehr beschäftigt. Der CDU-Ortsvorsitzende und künftige Stadtrat Ricardo Baldauf hatte diese ursprünglich angesprochen, nachdem er beim Empfang im Stadt- und Museumshaus zur Eröffnung der Kunsttreppe Ende Mai darauf gestoßen war. Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) ist der Ansicht, dass der Bericht in der DAZ dem Stadt- und Museumshaus geschadet habe.

Bauamtsleiter räumt notwendige Nacharbeiten ein

Bauamtsleiter Wittig nutzte nun die Sitzung des Technischen Ausschusses, um die Sicht des Bauamtes auf die Mängelproblematik vorzutragen. „Das Stadt- und Museumshaus ist nicht kaputt“, beantwortete der die in der Überschrift unseres Beitrages gestellte Frage. Gleichwohl räumte er ein, dass bei einer Tür im Übergang von Alt- zu Neubau nachgearbeitet werden müsse, weil der Putz um die Tür bröckle. Risse und Fugen begründete er mit der alten Bausubstanz. „Das Haus lebt.“ Die Risse seien in Beobachtung. Man könne viel falsch machen, ließe man diese jetzt voreilig schließen. Zudem gelte es zu prüfen, ob mögliche Mängel unter die Gewährleistung fallen.

Dass die Türen im Eingangsbereich gegeneinander aufgehen sei dem Denkmalschutz geschuldet. „Die äußere Eingangstür ist eigentlich nur Attrappe“, sagte Michael Wittig. Die eigentliche Funktion einer Eingangstür übernimmt das neue Portal im Inneren des Hauses. „Das haben Denkmalschutz und Brandschutz auch so genehmigt“, stellte der Bauamtsleiter klar. Die Hitzeproblematik im Glasanbau, der für kleinere Veranstaltungen gedacht ist, und eine mögliche Abhilfe sprach der Bauamtsleiter nicht an.

Stadt ließ mit viel Fördergeld sanieren

Weil Napoleon Bonaparte vor der Völkerschlacht eine Nacht in dem damaligen Tuchmacherhaus verbracht hat, trägt dieses auch den Namen „Napoleonhaus“. Lange fristete es ein trauriges Dasein als Bruchbude. Zu deren Rettung und Sanierung hatte sich dann ein eigener Förderverein gegründet. Mit viel Fördergeld ließ die Stadt Waldheim das Napoleonhaus sanieren, rekonstruieren und umbauen und nutzt es seitdem als Stadt- und Museumshaus. Hier zeigt die Stadt Kunstwerke des aus Waldheim stammenden Bildhauers Georg Kolbe, die aus einer Schenkung stammen, welche wiederum an die Auflage geknüpft war, die Plastiken in einem Museum auszustellen. Im historisch perfekt rekonstruierten Dachgeschoss zeigt Waldheim seine Stadtgeschichte in einer ungewöhnlich aufgemachten Ausstellung in großen Koffern.

Von Dirk Wurzel