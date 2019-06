Waldheim

Waldheim sieht rot – und zwar feuerwehrrot und das auf dem kompletten Obermarkt. So jedenfalls gestaltete sich das Wochenende an der Zschopau, wo zum mittlerweile 20. Mal die Feuerwehrtage über die Bühne gingen.

Während rund um den Brunnen die verschiedensten Einsatzfahrzeuge der Ortswehren, aus Waldheim und befreundeter Wehren wie etwa aus Kriebstein, dem Colditzer Stadtteil Erlbach sowie die Betriebsfeuerwehr der Kriebsteiner Papierfabrik Kübler & Niethammer in der Sonne glänzten und die Blicke auf sich zogen, konnten es so manche Kameraden trotz hoher Temperaturen einfach nicht abwarten, sich möglichst schnell dick einzupacken.

Feuerwehrwettkampf auf dem Obermarkt

Denn das war die erste Herausforderung im Feuerwehrwettkampf, bei dem die verschiedenen Wehren in mehreren, aufeinander folgenden Disziplinen gegeneinander antraten. Nach dem Startsignal hieß es zunächst für drei Kameraden des jeweiligen Viererteams warten – und zwar auf den Vierten im Bunde, der zuerst in seine Einsatzkluft schlüpfen musste. Erst dann – nach Hose, Jacke, Helm, Handschuhen und Stiefel – durfte der Wettkampftrupp weiter zu nächsten Station sprinten. Dort waren wiederum ganz andere Fertigkeiten gefragt. Denn bevor es weiterging, musste erst eine Pumpe samt mehrerer Schlauchteile einsatzfertig geschraubt werden. Aufgabe Nummer 3 verlangte schließlich von den Kameraden das, was im Ernstfall wohl unkomplizierter von der Hand gehen würde: das Befüllen der Handpumpe mit Hilfe kleiner Eimerchen. Erst mit dem sorgfältig gefüllten Gerät konnte letztlich der zielsicherste Kamerad mit dem Schlauch die letzte Aufgaben in Angriff nehmen und sieben Dosen von einem Gestell spritzen.

Und neben den beiden moderierenden Kameraden, die sich auch mal für einen schnippischen Kommentar nicht zu schade waren, gab es für die Zuschauer auch allerhand interessante Infos zu den Handgriffen und der im Wettkampf verwendeten Technik.

Und wer alleine vom Zusehen ins Schwitzen kam, der konnte sich nur wenige Meter weiter mit einem kühlen Getränk erfrischen, im Bastelzelt des Massaneier JFZ „Checkpoint“ vorbeischauen oder sich mit dem auf den Geschmack gekommen Nachwuchs informieren, wie das eigentlich mit der Jugendfeuerwehr in Waldheim funktioniert.

Von André Pitz