Waldheim und Kriebstein – So arbeiten Kommunalparlamente in Krisenzeiten

Waldheim/Kriebstein

Auch in Waldheim läuft die Kommunalpolitik im Krisenmodus. Die Stadt hat die Sitzung des Stadtrates abgesagt. Eine Sitzung im sogenannten Umlaufverfahren wie in Kriebstein, war für Waldheim keine Option.

Haushalt und Schulnetzplan – darüber hätten die Waldheimer Stadträte am heutigen Donnerstag debattiert. Wenn nicht die aktuelle Corona-Lage wäre. Wie Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) sagt, wäre es auch möglich gewesen, mit personell ausgedünnten Fraktionen und Sicherheitsabstand zu tagen. Aber auf diese Möglichkeit verzichtet Waldheim. Vorerst. Denn wie Steffen Ernst ( FDP) sagt, könne es gut sein, dass der Stadtrat doch noch in dieser Weise tagt, wenn das Not tun sollte, sprich die Corona-Krise länger dauert. Bestimmte Angelegenheiten kann der Bürgermeister auch per Eilentscheidung regeln. Darüber will er demnächst mit dem Ältestenrat sprechen. In diesem Gremium kommen die Vorsitzenden der Fraktionen des Waldheimer Stadtrates zusammen. Das sind Ricardo Baldauf für die CDU, Dieter Hentschel für die Linke, Andre Langner für die FDP und Christian Wesemann für die AfD.

Kriebstein stimmt von zu Hause aus ab

Der Beschluss zur Schulnetzplanung beschäftigte auch die Kriebsteiner Gemeinderäte, welche ihn mehrheitlich bei ihrer Home-Office-Sitzung fassten. Außerdem beschlossen sie unter anderem über Bauanträge und vergaben einen Bauauftrag. Den Haushalt konnte Kämmerer Wolfgang Hein nicht auf diesem Wege beschließen lassen. „Wir haben beantragt, den Haushalt doch noch im Umlaufverfahren zu beschließen“, sagt Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler Kriebstein). Es könnte also sein, dass sie die Gemeinderäte bald wieder zur virtuellen Sitzung ruft.

Eine solche ähnelt eher einer Wahl. Die Räte sahen sich zu Hause die Beschlussvorlagen am Computer oder in Papierform an und setzten dann ihre Kreuze hinter den vorgedruckten Optionen „Dafür“, „Dagegen“, Stimmenthaltung“. Dann schickten sie die Vorlagen an die Gemeindeverwaltung per Email. Wer noch analog unterwegs ist, steckte sie in den Briefkasten. Am Dienstagmorgen wurde ausgezählt. Ergebnis: Alle zum Beschluss stehenden Vorlagen gingen durch.

Bauauftrag für Fußweg

So vergibt die Gemeinde einen rund 36.000 Euro schweren Auftrag an die Firma Max Bögl Stiftung und Co KG. Diese Firma baut den Fußweg an der Kreisstraße 8212 zwischen Höckendorf und Erlebach. Die Straße selbst bringt der Landkreis in Schuss, die Gemeinde ist für den Fußweg zuständig und muss diesen auch bezahlen. Zur Straße hin hat der Fußweg Granitborde, zur Wiese hin welche aus Beton. Der Belag gesteht aus Asphalt. „Für dieses Bauvorhaben gibt es kein Fördergeld, weil es der Landkreis aus der Pauschale für den Kreisstraßenbau bezahlt“, sagt Bürgermeisterin Euchler. Der Straßenbau endet in Erlebach am Anfang des Dorfes. die Bürgermeisterin hofft, dass als nächstes die Ortsdurchfahrt gebaut wird. Hier hatten welche vor drei Jahren mal ein Schlagloch bepflanzt, um auf den schlechten Zustand der Straße hinzuweisen.

Kooperation für Inklusion

Inklusion in der Schule, also die politisch gewollte gleichberechtigte Teilhabe von Schülern mit Einschränkungen am normalen Unterricht, beschäftigte die Gemeinderäte ebenfalls. Zwar hatten diese bereits im Dezember 2019 beschlossen, die Schule in Grünlichtenberg nicht zu einer Inklusions-Schwerpunktschule zu machen. Allerdings verlangt der Landkreis für seine Schulnetzplanung, dass die Kommunen untereinander Kooperationsverbünde bilden, innerhalb dieser Schüler inklusiv beschult werden sollen. Es geht darum, den bedürftigen Schülern kurze Wege innerhalb der jeweiligen Sozialregion zu schaffen. Einer solchen ist die Gemeinde nun per Beschluss beigetreten. Was aber nichts am Dezember-Beschluss ändert, die Grundschule Grünlichtenberg nicht zur Schwerpunkt-Schule zu machen.

Von Dirk Wurzel