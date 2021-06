Waldheim, wie es ist – neuer Kalender zeigt die Perle im Zschopautal

Waldheim

Es gibt sie wieder. Heinz Thieme hat die neuen Waldheim-Kalender aus der Druckerei geholt auf die Verkaufsstellen verteilt. Zwölf großformatige Bilder zeigen die Perle im Zschopautal auf realistische Weise. Und auf manchem Bild entdeckt man Details, die bisher nicht ins Auge fielen.

So wie der Stern auf der spärlich verschneiten Lessinginsel – das Dezemberbild. „Als richtig Schnee lag, war die Weihnachtsdeko bereits abgebaut“, sagt Heinz Thieme. Erstmals hatte die Stadt den Stern mit dem Waldheim-Schriftzug dort positioniert. Am 6. Januar 2021 hat er das Bild für den Dezember 2022 aufgenommen. Etwas mehr Schnee ist auf dem Januar-Bild zu sehen, das den Straßenzug an der Schlossmauer zeigt und auf dem der Betrachter zwischen Schneebergen den Klein-Geländewagen eines Stadtrates entdeckt.

Eigentlich kann der Fotograf zu jedem Bild eine Geschichte erzählen. Zum Mai-Bild beispielsweise, das den Lindenplatz in der Weststadt zeigt. Im Vordergrund blühen die Stiefmütterchen, im Hintergrund stehen noch kahle Linden. „Anders kann man das gar nicht fotografieren. Wenn die Linden belaubt sind, ist dort zuviel Schatten“, sagt Heinz Thieme. So ist das Fotografieren für den Kalender auch ein Warten auf den richtigen Augenblick.

Dann erreichen ihn Anrufe von Waldheimern, die sich die Friedhofskapelle fotografiert wünschen. „Davon habe ich Bilder – mit blühendem Rhododendron. Aber das ist kein Bild für den Mai. Bilder von Friedhofskapellen sind eher für den November“, erläutert Heinz Thieme die Komposition der Motive über das Jahr.

Auf Luftaufnahmen hat er diesmal verzichtet und selbst ist er auch nicht als Drohnenflieger unterwegs. Heinz Thieme fotografiert die Stadt so, wie er sie sieht, so wie sie ist. Was nicht heißt, dass er wild drauflosknipst. Die Aufnahmen sind schon nach gewissen Regeln der Bildkomposition angefertigt. Und manche zeigen eine Detailfülle, die das Auge wandern lässt, immer auf der Suche nach etwas Neuem, noch Ungesehenem. So wie das Bild des Aprils, in dessen Zentrum die Stadtkirche steht. Aber der blühende Strauch im Vordergrund zieht den Blick zuerst auf sich. Und dann ist da noch die verschlafene Bank im Garten.

Die Nachfrage nach dem Waldheim-Kalender ist ungebrochen. Er erscheint mittlerweile in der 23. Auflage. Und er hat auch einen touristischen Wert. Heinz Thieme: „Es gibt Leute von auswärts, die fragen mich, wo ist denn dieses oder jenes Motiv entstanden.“ Und manchmal kommen die Frager nach Waldheim um sich das anzusehen. Übrigens sind auch schon die Motive für den Kalender für das Jahr 2023 weitgehend gesichert, wie Heinz Thieme verrät. Er schöpft aus einem großen Fundus an Aufnahmen, der ständig größer wird.

Den neuen Waldheim-Kalender gibt es unter anderem in der Poststelle beim Autohaus Mäke am Mendener Weg 1. Weitere Verkaufsstellen stehen im Internet unter: www.waldheim-kalender.de

Von Dirk Wurzel