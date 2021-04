Waldheim will Gebäude für Abriss kaufen

Waldheim

Es ist das letzte unsanierte Haus am Obermarkt. Wegen des ungesicherten Daches hat die Stadt mittlerweile den Fußweg davor sperren lassen. Aber nun ist Bewegung in die Sache gekommen. Die Stadt will das Haus am Obermarkt 23 kaufen. Das soll der Verwaltungsausschuss des Stadtrates auf seiner nächsten Sitzung beschließen.

„Es ist ein Beschluss, auf den wir uns freuen. Es ist die letzte Ruine, die wir noch am Obermarkt stehen haben“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP). Sanieren will die Stadt das sogenannte Kopfhaus aber nicht. Bis zum Bau der kleinen Umgehung Kriebsteiner Straße stand es in geschlossener Bebauung. Seitdem ist es das erste Gebäude der Häuserzeile am Obermarkt. Und es soll aus dem Stadtbild verschwinden. „Somit bleibt nur ein Rückbau des Objektes verbunden mit einer kreativen Giebelgestaltung an der vorhanden Brandwand zur Nachbargebäude. Die später notwendige Freiflächengestaltung sollte nach dem Abbruch an den entstehenden Bedarf angepasst werden“, heißt es im Beschlussvorschlag für den Verwaltungssauschuss. Als Kaufpreis ist dort ein niedriger vierstelliger Betrag angegeben.

Das ehemalige Wohn- und Geschäftshaus am Obermarkt 23 wurde um 1830 errichtet und liegt innerhalb des Sanierungsgebietes. Es steht seit vielen Jahren leer und verfällt zusehends. In den vergangenen zehn Jahren habe der Eigentümer immer wieder versucht, das Gebäude zu verkaufen, ist im Beschlussvorschlag zu lesen.

Bereits bei Haushaltsplanung 2020/21 war angedacht, dass die Stadt Waldheim das Haus kauft. Daher hat sie für das Objekt ein Verkehrswertgutachten anfertigen lassen. Ergebnis: Die Kosten einer Sanierung und Modernisierung übersteigen die Ertragsmöglichkeiten nach Sanierung und Modernisierung bezogen auf eine Dauer von 50 Jahren bei Weitem. „Eine Sanierung ist für einen möglichen potenziellen Investor daher unwirtschaftlich.“

Von Dirk Wurzel