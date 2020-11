Waldheim will Spielplätze in den Ortsteilen bauen

Waldheim

Lange war dieses Vorhaben schon im Gespräch. Nun will die Stadt Nägel mit Köpfen machen. Es geht um zwei Spielplätze in der Ortschaft Knobelsdorf. Die Mitglieder des Technischen Ausschusses des Waldheimer Stadtrates sollen auf ihrer nächsten Sitzung zwei Aufträge zur Lieferung und Montage der beiden Spielplätze vergeben. Es geht um insgesamt 62 127, 52 Euro. Die Stadt bezahlt die Anlagen zu drei Vierteln mit Fördergeld aus dem Leader-Programm.

Der Spielplatz in Meinsberg soll 30 698,43 Euro kosten. Die Stadt hat das Fördergeld dafür bereits am 20. Januar beantragt, nachdem im Leader-Entscheidungsgremium dazu schon am 25. November 2019 ein positives Votum gefallen war. Am 19. September bekam Waldheim vom Landratsamt die Zusage über die 75-prozentige Förderung und konnte das Vorhaben ausschreiben. Drei Firmen bewarben sich um den Auftrag und ein Unternehmen aus Tanndorf unterbreitete das wirtschaftlich günstigste Angebot. Die Verwaltung empfiehlt den Ratsmitgliedern im technischen Ausschuss, den Auftrag für den Meinsberger Spielplatz an diese Firma zu vergeben.

Der Spielplatz in Gebersbach am Bad war ein leidiges Thema der andauernden Kritik. Helga Busch, ehemalige Ortsvorsteherin von Knobelsdorf, sprach es immer wieder gegenüber dem Waldheimer Bauamt an, wie sie mal auf einer Stadtratssitzung vor vier Jahren erzählte, als sie ihrem Ärger über die Anlage Luft machte. Nun wird voraussichtlich Helga Buschs Nachfolgerin im Amte, die Ortsvorsteherin Eike Schmid erleben, wie der Problem-Spielplatz erneuert wird. 31 429,09 Euro soll das kosten. Auch für dieses Vorhaben gab es am 25. November vergangenen Jahres das positive Votum des Leader-Entscheidungsgremiums. Ebenfalls am 20. Januar hat Waldheim das Fördergeld beantragt und am 19. September die Zusage bekommen.

An der Ausschreibung beteiligten sich drei Firmen und das Unternehmen aus Tanndorf, das schon den Zuschlag für den Meinsberger Spielplatz erhalten soll, unterbreitete das wirtschaftlich günstigste Angebot. So empfiehlt die Verwaltung nun den Räten, den Auftrag an diese Firma zu vergeben.

Auf beiden Anlagen ist geplant, Edelstahlrutschen sowie Sandspielanlagen aufzubauen. Mit einer solchen können die Kinder Sand in Eimern mit einer Kette transportieren. Der Spielplatz in Gebersbach soll auch eine Viersitzer-Wippe bekommen. Bestehende Spielgeräte bleiben stehen. In Meinsberg bleibt etwa die Tischtennisplatte erhalten. Um die Neugestaltung der Spielplätze hat sich Waldheims Bauhofleiter Dennis Zimmermann gekümmert. Er hatte bereits die Anlagen am Zänker und an der Hauptstraße geplant.

Von Dirk Wurzel