Reinsdorf/Waldheim

Ist der Knatsch ums Dorfgemeinschaftshaus bald ausgestanden? Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) hat jetzt angekündigt, sich verstärkt selbst um das Bauprojekt zu kümmern. Dieses ist in Verzug geraten. Und das lag nicht nur an Corona. Die Stadtverwaltung hatte ursprünglich mal angekündigt, bis Ende April die Bauarbeiten abschließen zu können. Nun ist es Anfang Juni und der Umbau ist immer noch nicht fertig.

Das ärgerte die Reinsdorfer, wie sich jüngst in einer Sitzung des Technischen Ausschusses zeigte. Dort äußerte sich Tobias Busch, Stadtrat der CDU-Fraktion, zu der Problematik und löste eine heftige Debatte aus. „Ich möchte, dass das aufgearbeitet wird. Hier gilt es, Klarheit zu schaffen“, sagte Tobias Busch und sprach diverse Sachverhalte an. So zum Beispiel problematische Türanschläge sowie neu geklebte Tapete, die gleich wieder abgezogen wurde.

Der Reinsdorfer Ortsvorsteher Michael Aniol stimmte in die Kritik ein. Er bemängelte zunächst, dass der Ortschaftstrat nicht über die gemeinsame Begehung der Stadt mit der Feuerwehr informiert wurde. Dabei habe der Stadtrat mal beschlossen, dass der Ortschaftsrat über Belange zu informieren ist, die das Dorfgemeinschaftshaus betreffen. In diesem markanten Gebäude hat auch die Reinsdorfer Feuerwehr ihr Gerätehaus. „Viele Kameraden sind frustriert“, sagte Michael Aniol. Oft sei es wegen der Bauarbeiten dreckig im Gebäude.

Die Wogen in dieser Diskussion schlugen bisweilen recht hoch, wechselseitige Schuldzuweisungen inklusive. Und Steffen Ernst wurde auf eine Weise laut, die von ihm nur wenige kennen. Dieter Hentschel, Stadtrat der Linken, äußerte sein Missfallen über diese Art der Debatte.

Nun, gut eine Woche nach dem großen Krach, berichtet Bürgermeister Ernst von erneuten Gesprächen mit dem Reinsdorfer Feuerwehrchef. Der Rathauschef sagt sinngemäß auch, dass nicht alles gut gelaufen ist bei dem Umbau. Diese Fehler werde die Verwaltung jetzt auswerten und genauer auf das Projekt schauen.

„Wir wollen das Dorf- und Gemeinschaftshaus so bald wie möglich übergeben“, sagt Steffen Ernst. Das Gebäude soll im Sommer fertig werden. Der Spielplatz könne allerdings noch etwas dauern. Zwar beginnen demnächst die Außenarbeiten. Aber wegen der aktuellen Holzknappheit dauert es noch mindestens bis August, bis die Baufirma die Spielgeräte aufbauen kann. „Ich will die Pandemie nicht vorschieben. Aber der Verzug hat zum Teil auch damit zu tun“, sagt Steffen Ernst.

Von Dirk Wurzel