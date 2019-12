Waldheimer Bahnhofstraße wegen Mülltrennung gesperrt

Waldheim

Die Umleitungsschilder brauchten die Kraftfahrer am Wochenende nicht ernst zu nehmen. Die verkündeten, dass die Bahnhofstraße gesperrt sei. Aber die war halbseitig offen, eine Ampel regelte den Verkehr. Wie Waldheimer berichteten, soll es am Montagmorgen Probleme mit verirrten Bussen gegeben haben, die plötzlich vor der Sperrung standen. Denn da war die Bahnhofstraße wieder zu.

Die halbseitige Öffnung am Wochenende hatte einen guten Grund. „Das haben wir zum Weihnachtsmarkt extra ermöglicht. Dank der guten Zusammenarbeit mit der Baufirma ging das“, sagt Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP). Denn eigentlich braucht das Abrissunternehmen im Bereich der ehemaligen Fleischerei Richter die gesamte Breite der Straße, um den Bauschutt zu trennen. Holz vom Dachstuhl und Gebälk kommt in den einen Container, Ziegel, Fliesen und Putz in den anderen.

Mindestens diese Woche ist die Bahnhofstraße voll gesperrt. Bürgermeister Steffen Ernst kann noch keinen Tag benennen, wann die Sperrung auf halbseitig mit Ampel umschwenkt. Das wird auch weiterhin notwendig sein. Bisher hat die Abrissfirma die Fassade und den Dachstuhl des ehemaligen Geschäftes abgetragen. Übrig ist noch Mauerwerk im rückwärtigen Bereich.

Es war ein langer Kampf, den die Stadt Waldheim führte, um das marode Gebäude aus dem Stadtbild zu kriegen. Letztlich schaffte es die Stadt, das Landratsamt Mittelsachsen drauf aufmerksam zu machen. Dessen Bauordnungsamt lässt die Bruchbude nun abreißen, weil sie gefährlich für die Allgemeinheit ist. Der Abriss hat also nicht nur ästhetische Gründe. Bürgermeister Ernst gibt auch zu bedenken, dass es womöglich hätte passieren können, dass die Stadt die Bahnhofstraße hätte sperren müssen, weil Teile der Bruchbude bis auf die Straße gefallen wären. „Wir können also alle ganz froh sein, dass das Haus jetzt wegkommt“, sagt der Bürgermeister. 65 000 Euro kostet das die Steuerzahler. Einen Eigentümer, dem man diese Summe in Rechnung stellen könnte, gibt es nicht mehr. Das Grundstück Bahnhofstraße 25 ist herrenlos.

Es ist nicht der einzige hohle Zahn, den das Landratsamt Mittelsachsen auf Betreiben der Stadt in Waldheim ziehen lässt. Bis Februar vergangenen Jahres verschwand das große Eckhaus an der Talstraße auf dieser Weise. Auch das war eine Bruchbude, bei der unter anderem Dachgauben einzustürzen drohten. Nachdem sich die Eigentümer nicht gezuckt hatten, griff der Landkreis per Ersatzvornahme ein. Rund 90 000 Euro kostete der Abriss der Talstraße. Diese stehen als Grundschuld im Grundbuch

Von Dirk Wurzel