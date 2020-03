Waldheimer Cheerleader in Berlin erfolgreich

Waldheim/Berlin

Mit fünf Bussen fuhren die Mädels von „Cheer and Dance Waldheim“ am Freitag nach Berlin. Dort kämpften insgesamt 56 Teams um die Ostdeutsche Landesmeisterschaft, die Qualifizierung für die Deutsche Meisterschaft. Die Waldheimer kamen mit zwei guten und einer schlechten Nachricht wieder zurück.

Die guten Nachrichten zuerst: Die „Peewees“, die Kleinen, erreichten Platz 5 und schafften damit die Qualifizierung zur Deutschen Meisterschaft. Die „Juniors“ erreichten Platz 2, sind damit ebenfalls zur Deutschen Meisterschaft qualifiziert, sächsische Landesmeister Sachsen und Ostdeutscher Vizemeister. „Wir sind mit null Erwartungen nach Berlin gefahren. Wir haben noch nie an einem solchen Wettkampf teil genommen“, sagt Trainerin Stefanie Jahn. „Mit einer Qualifizierung haben wir überhaupt nicht gerechnet. Man kennt auch die anderen Teams nicht und wie deren Leistungen sind. Daher gab es keine Vergleichsmöglichkeit im Vorfeld. Dann zu sehen, wie gut die anderen sind, war teilweise sehr beeindruckend. Und es gibt ein schönes Ziel, wo wir in ein paar Jahren sein wollen“, so die Trainerin weiter. „Nach der Siegerehrung bestellten wir Pizza in die Halle“, sagt Vereinschef Daniel Teichert.

Auch die „Peewees“ qualifizierten sich für die Deutsche Meisterschaft. Quelle: privat

Eines darf man ihr zufolge auch nicht vergessen: „Cheer and Dance Waldheim“ gibt es gerade mal ein Jahr. „Manche Kinder haben vorher noch nie getanzt. Besonders grandios ist die Qualifizierung der ganz Kleinen. Diese Gruppe gibt es erst seit fünf Monaten, hat bei Null angefangen und stand das erste Mal auf der Bühne. Und nun fahren sie zur deutschen Meisterschaft“, sagt Stefanie Jahn. „Sie haben aber auch eine beeindruckende Performance am Samstag abgeliefert. Da stimmte alles.“

Ihr als Trainerin zeigt das Ergebnis, dass der Verein auf dem richtigen Weg ist. „Es hätte auch anders ausgehen können, dann hätten wir unser Trainingskonzept nochmal überdenken müssen. Aber so eine Bestätigung tut gut und motiviert.“

Nun geht es daran, in den nächsten drei Wochen die Kritik der Jury umzusetzen und nochmal an den Wettkampfbeiträgen zu feilen. „Es ist nicht geplant, das Trainingspensum hochzusetzen. Die Mädchen sind gut und die Schule darf nicht aus den Augen gelassen werden“, sagt die Trainerin. Am 28. März ist die Deutsche Meisterschaft in Riesa.

Vereinschef Daniel Teichert freut sich über die tolle Unterstützung. Ob das die Betreuer und der Friseur vor Ort war, die Eltern, die mit Verpflegung halfen, und weitere Sponsoren und Unterstützer, wie das Autohaus Mäke, die WSG Waldheim, die Bäckerei Ullrich Dresden, die RHG, die Städte Waldheim + Hartha und den vielen Eltern die zum Anfeuern nach Berlin gefahren sind und ein einen richtigen Fanblock bildeten – ihnen allen ist der Verein wahnsinnig dankbar. Übrigens haben die Waldheimer Cheerleader jetzt „richtige“ Pompons zum Wedeln. Die grünen Puschel kommen aus Amerika, waren gar nicht so einfach nach Waldheim zu kriegen und kosteten ordentlich Geld. Deswegen griff die Sparkasse Döbeln dem Verein finanziell unter die Arme.

Am Ende noch die schlechte Nachricht. Eine Tänzerin verletzte sich beim Aufwärmen sosehr, dass sie ins Krankenhaus zum Röntgen musste, mit Krücken zurück in die Halle kam und nicht am Wettkampf teilnehmen konnte. Deshalb musste sogar die Choreografie umgestellt werden.

Von Dirk Wurzel