Waldheimer Cheerleader können endlich wieder zusammen trainieren

Waldheim

Freude mit Abstand hieß es neulich für die Mädchen des Waldheimer Cheer & Dance Vereins. Nachdem eine lange Zeit das Training nur über Videochat möglich war, darf die Truppe endlich wieder in die Sporthallen. Und nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf. Jetzt geht es in die neue Saison. Neue Ziele sind gesetzt. Sie legen motiviert wieder los. Pünktlich zum Saisonstart nimmt der Verein auch wieder neue Teammitglieder auf.

Wäre Corona nicht gewesen, dann wäre der vergangene Samstag wahnsinnig aufregend für den noch jungen Cheerleader-Verein von Waldheim geworden. Gleich zwei Teams haben in ihrem ersten Wettkampf die wertvollen Punkte erkämpft und sich somit zur Deutschen Meisterschaft im Cheerleading und Performance Cheer qualifiziert. Die für die Waldheimer erfolgreiche Landesmeisterschaft fand bereits am 7. März in Berlin statt. Aufgeregt fuhren viele der Mädchen das erste Mal in ihrem Leben zu einer Meisterschaft. Und die Waldheimer haben gezeigt, was in ihnen steckt. In zwei von drei Startkategorien holte der Cheer & Dance e.V. den Landesmeistertitel nach Waldheim.

Anzeige

Zusammenhalt, komme was wolle

„Die Kinder sind schon wahnsinnig stolz, wenn sie sagen können, sie sind sächsischer Landesmeister“, sagt Trainerin Stefanie Jahn. „Mit dieser Leistung waren wir hoch motiviert nun auch um den deutschen Meistertitel kämpfen zu wollen“. Aber dann kam Corona. Erst wurde die Meisterschaft verschoben und dann letztlich doch abgesagt. Mehr als 200 Teams aus ganz Deutschland hätten in Riesa um die begehrten Trophäen gekämpft. „Alle waren sehr traurig. Man arbeitet ein Jahr hart für diesen einen Tag und dann sowas“, so die Trainerin weiter.

Weitere LVZ+ Artikel

Aber Cheerleader halten zusammen, komme was wolle. Und so hat der deutsche Cheerleader und Cheerdance Verband sich etwas Tolles einfallen lassen. Rechtzeitig zum eigentlichen Wettkampfwochenende gab es für alle 4.418 qualifizierten Teilnehmer ein ganz besonderes Geschenk: einen limitierten CCVD Button. „Sich für eine solche Meisterschaft zu qualifizieren ist schon eine große Leistung. Dass der Verband damit alle Sportler ehrt, freut uns sehr. Somit bleibt diese außergewöhnliche Saison in Erinnerung.“

Von DAZ