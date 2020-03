Waldheimer Cheerleader wedeln mit Sportgeräten aus Übersee

Waldheim

Endlich mit ordentlichen Pompons wedeln! Lange haben die Mädels von „Cheer and Dance Waldheim“ darauf warten müssen, doch nun sind die Puschel eingetroffen. Über Umwege kamen sie aus den Vereinigten Staaten von Amerika nach Waldheim. In den USA ist Cheerleading, also das tänzerisch-akrobatische Unterstützen einer Sportmannschaft, selbst eine eigene Sportart, die über den großen Teich nach Deutschland geschwappt ist.

Und die guten gibt es nur in Übersee. „Die sind gar nicht so einfach zu bekommen. Da ist zum Beispiel der Zoll und außerdem muss man über einen Händler gehen“, sagt Daniel Teichert, Vorsitzender des Vereins „Cheer and Dance“. Zunächst hatte der Verein einen Händler aus Großbritannien an der Hand und musste dann zu einem aus Frankreich wechseln. So hat es insgesamt ein Jahr lang gedauert, bis die grünen Wedel in Waldheim eintrafen. Und ganz billig sind sie nicht. 50 Euro kostet das Paar. Bei fast 30 Cheerleadern kommen da rund anderthalb tausend Euro zusammen.

Aber zum Glück fand sich mit der Sparkasse Döbeln ein Sponsor, der „Cheer and Dance“ beim Puschelkauf finanziell unterstützte. Robert Heidrich, Leiter der Waldheimer Sparkassen-Filiale, und Juliane Scheder von der Abteilung Spenden und Sponsoring folgten der Einladung Daniel Teicherts und sahen sich beim Training der Cheerleader in die Stadtsporthalle „ Werner Melzer“ an, was mit dem Geld so Tolles gekauft wurde und wozu es die Mädels brauchen.

Zum Beispiel am Sonnabend, wenn die Waldheimer Cheerleader bei ihrem ersten Wettkampf auftreten. Es geht nach Berlin zur ostdeutschen Meisterschaft. Wie Daniel Teichert sagt, starten die Waldheimer Mädels auf einem Level, das sie auch bewältigen können und hoffen auf eine Punktzahl von mindestens 7,2. Damit wären sie für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.

„Cheer and Dance“ ist die jüngste Blüte auf der bunten und gut bestückten Blumenwiese der Waldheimer Vereine. Vor rund einem Jahr startete Trainerin Stefanie Jahn zum ersten Training in der Waldheimer Grundschulturnhalle mit zehn Mädels. Die Pompons hatten sich die Cheerleader damals bei einem befreundeten Verein geborgt. Nun haben sie eigene und zum Training geht´s in die Stadtsporthalle, was terminlich gar nicht so einfach ist, da viele Hallenzeiten belegt sind. Daniel Teichert ist jedenfalls froh, dass die Stadt das möglich gemacht hat.

Erst die Matte, dann die Poms

Im Dezember vergangenen Jahres konnte sich der Verein ein wichtiges Trainingsgerät anschaffen – eine sogenannte Air-Track-Matte in der Größe zwei mal zehn Meter. Ein Kompressor pustet sie in Minutenschnelle auf. Man kann sie aber auch wieder ablassen, so den Härtegrad der Matte variieren und den unterschiedlichen Belastungen bei den diversen Übungen anpassen. Die Stadt Waldheim und der Landes- sowie der Kreissportbund machten die Anschaffung von 3500 Euro möglich, die der Verein alleine hätte nicht stemmen können.

„Cheer and Dance“ ist aus der Cheerleader AG am Martin-Luther-Gymnasium in Hartha hervorgegangen. Einigen Mädchen reichte es nicht, einmal in der Woche zu trainieren. Gemeinsam mit den Eltern und ihrer Trainerin setzten sie sich dafür ein, einen neuen Verein zu gründen. Das geschah auf der Gründungsversammlung am 2. November 2018. „Getanzt wird Cheerdance und Jazz- /Modern Dance. Abgerundet wird das Ganze durch klassisches Cheerleading, welches Elemente des Turnens, der Akrobatik und des Tanzes miteinander verbindet“, erläutert Stefanie Jahn. Die Cheerleader sind im Alter zwischen sieben und 18 Jahren. Zwei Trainerinnen üben mit ihnen, vier angehende Trainerinnen absolvieren gerade ihre Ausbildung.

Und wo treten die Cheerleader auf? „Bei Volksfesten so wenig wie möglich, höchstens mal bei der Stadt und dem Miskus“, sagt Daniel Teichert. Denn „Cheer and Dance“ bietet nicht das typische Showtanzprogramm. „Das machen andere, da müssen wir uns nicht reinhängen.“

Von Dirk Wurzel