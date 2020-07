Waldheimer Cheerleader wirbeln für den MDR

Waldheim

Die Waldheimer Cheerleader sind jetzt „Kleinstadthelden“. Woche für Woche präsentiert dieses Format des Mitteldeutschen Rundfunks junge Macherinnen und Macher aus den ländlichen Regionen des Sendegebiets auf „ Instagram“, einem sozialen Netzwerk im Internet. „Ich war auf der Suche nach Thema, das man auch optisch gut zeigen kann – eine Cheerleaderpyramide zum Beispiel“, sagt Johanna Daher. Die MDR-Mitarbeiterin filmte die Waldheimer Cheerleader bei ihrem Training in der Turnhalle der Grundschule.

Für die MDR-Aktion „Kleinstadthelden“ zeigten die Waldheimer Cheerleader auch Stunt-Figuren. Quelle: Daniel Teichert

Die Waldheimer Truppe hat Johanna Daher mit der google-Suche gefunden. Cheerleader-Vereine gibt es außerhalb der Großstädte kaum, weshalb die Wahl auf Waldheim fiel. Auf der sehr gut gestalteten Homepage des Vereins „Cheer & Dance“ fand die MDR-Reporterin rasch die Kontaktdaten. Um den Internetauftritt der Waldheimer Cheerleader kümmert sich Hanna Gräber.

Gelenkig müssen die Mädels sein. Darum gehört der Spagat zum Trainingsprogramm. Quelle: Daniel Teichert

Sie trainierte auch mit, als die junge Frau vom MDR da war. Die Mädels bauten für sie eine menschliche Pyramide unter den strengen Anweisungen ihrer Trainerin Stefanie „Strickie“ Jahn, die die Teamchefin auf Englisch gab. Was nicht weiter verwundert, denn Cheerleading kommt aus den USA und ist vor allem vom American Football bekannt.

Johanna Daher setzte für den MDR die Mädels in Szene. Die ließen sie natürlich auch mal hochleben. Quelle: Daniel Teichert

Bevor es akrobatisch wurde, bereiteten sich die Mädels körperlich darauf vor, eine menschliche Pyramide zu bauen. „Bei den hochgehobenen Mädels kommt es auf Gelenkigkeit an, bei denen, die hochheben, auf die Kraft“, erläuterte Stefanie Jahn. So absolvierten die eine Gruppe eher kraftbetonte Übungen, die Mädels der anderen Gruppe machten Spagat und andere Dehnungsübungen. Und immer mit dem Smartphone dabei war Johanna Daher, die das Geschehen filmte. Aus dem Material fertigt sie etliche Beiträge, die in dieser Woche auf dem Instagram-Profil des MDR im Internet aufgehen. So sind die Waldheimer Cheerleader für eine Woche „Kleinstadthelden“. Beim Kampf um Trainingszeiten in den Waldheimer Sporthallen geht das Heldentum beim jungen Waldheimer Verein „Cheer & Dance“ los. Gut klappt laut Vereinsvorsitzendem Daniel Teichert die Absprache mit anderen Vereinen, die auch mal Hallenzeiten an die Cheerleader abgeben. Die Kommunikation mit dem Rathaus könnte aber besser klappen. An Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) liegt das aber nicht. Er wollte sogar zum Termin mit dem MDR vorbei schauen, schaffte es aber aufgrund anderer terminlicher Verpflichtungen nicht, wie Daniel Teichert berichtet.

„Cheer and Dance“ ist aus der Cheerleader AG am Martin-Luther-Gymnasium in Hartha hervorgegangen. Einigen Mädchen reichte es nicht, einmal in der Woche zu trainieren. Gemeinsam mit den Eltern und ihrer Trainerin setzten sie sich dafür ein, einen neuen Verein zu gründen. Das geschah auf der Gründungsversammlung am 2. November 2018.

Von Dirk Wurzel