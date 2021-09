Waldheimer Feuerwehrleute sollen weniger Elternbeiträge zahlen

Waldheim

Eigentlich tagt der Sonderstadtrat am 9. September nichtöffentlich. Die neue Museumsleiterin stellt sich vor und weil es dabei auch ums Geld geht, ist dieser Tagesordnungspunkt nichtöffentlich, so wie das Paragraf 37 der sächsischen Gemeindeordnung erlaubt. Waldheim hatte eine neue Leiterin für das Stadt- und Museumshaus gesucht, weil dessen bisherige Chefin, Katja Treppschuh, gekündigt hatte. Sie hatte das Angebot eines „großen Museums mit erstklassiger Sammlung“ angenommen und arbeitet künftig dort.

Halbe Knete für FFW-Eltern

Einen öffentlichen Teil hat die Sondersitzung aber auch. In dieser stehen neben der Vergabe für interaktive Displays für Waldheimer Schulen auch zwei Anträge aus den Fraktionen auf der Tagesordnung. So will die AfD, dass die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren in Waldheim und seinen Ortsteilen halbieren nur die halben Elternbeiträge für die Kita zahlen.

„Die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr leisten einen hohen und anerkennenswerten Beitrag. Sei es in der Abwehr von Gefahren oder beim Gestalten des gesellschaftlichen Beisammenseins. Dazu opfern sie ihre Freizeit und die gemeinsame Zeit mit ihren Kindern, welche bei eventuellen Einsätzen gegebenenfalls länger in Kita/Grippe [sic]/Hort verbleiben müssen, gern. Sie sind eine große Stütze der Gesellschaft“, heißt es zur Begründung in dem Antrag, den AfD-Stadtrat Mike Mende bereits in der letzten Stadtratssitzung vorstellte. „Eine kleine Anerkennung, auch als Zeichen für die Öffentlichkeit, ist ein Bonus bei den Elternbeiträgen“, heißt es weiter.

Weniger für alle

Die Fraktion der Partei die Linke will die Elternbeiträge absenken. Die der Krippe von 20 auf 17 Prozent der Kita-Betriebskosten, die für den Kindergarten von 22 auf 20 Prozent und die für den Hort von 23 auf 22 Prozent. „Hauptanliegen der Partei Die Linke/SPD (Anmerkung der Redaktion: gemeint ist die gemeinsame Fraktion Die Linke/SPD) ist weiterhin, Bildung und Erziehung beitragsfrei zu gestalten. Dies ist aber bei der derzeitigen Gesetzeslage in Sachsen (Kitagesetz) nicht möglich“, heißt es in der Begründung des Antrages. Da die Fraktion Linke/SPD Waldheim weiter zu Kinder -und Familienfreundlichen Stadt entwickeln will, beantragt sie nun, die Beiträge abzusenken.

Die Verwaltung empfiehlt, beide Anträge zur weiteren Beratung in die Ausschüsse zu verweisen. Im Juli hatte Hauptamtsleiterin Mandy Schützel die Betriebskosten der Waldheimer Kita vorgestellt. Diese sind 2020 gestiegen. Um die Kosten auszugleichen, müssten die Elternbeiträge wie folgt steigen: Krippe um zwölf Euro auf monatlich 250 Euro, Kindergarten um fünf Euro auf monatlich 114 Euro und Hort um drei Euro auf monatlich 54 Euro.

Von Dirk Wurzel