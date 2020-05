Waldheimer Friedhof: 24 neue Eichenkreuze als Erinnerung an 75 Jahre Frieden

Waldheim

Seit einem Dreivierteljahrhundert liegen diese jungen Männer unter der Erde. 24 schlichte Holzkreuze erinnern auf dem Waldheimer Friedhof an sie. Der jüngste war gerade Mal 20 Jahre alt. Auch die anderen waren kaum älter, als sie im Zweiten Weltkrieg ihr Leben ließen.

Jetzt haben Waldheimer Heimatfreunde die Namensschilder der gefallenen jungen Männer gereinigt und aufpoliert und vor allem ließen der Heimatverein und die Stadt Waldheim in einer Gemeinschaftsaktion die 24 verwitterten Holzkreuze jetzt durch neue Eichenkreuze ersetzen. Die Diakonie-Werkstatt für Behinderte in Hartha übernahm die Fertigung der insgesamt 32 neuen Kreuze. Denn auch auf dem Reinsdorfer Friedhof sind weitere acht Gefallene beerdigt.

Am Donnerstagmorgen sah sich Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst ( FDP) gemeinsam mit Albrecht Hänel und Gunter Zetzsche vom Heimatverein das vollendete Werk auf dem Friedhof in Waldheim an.

Auch Erinnerung an 75 Jahre Frieden

Der letzte überführte Leichnam war 1947 hierher gekommen. „Mit Hilfe von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die bei unserem Heimatverein angesiedelt waren, haben wir 1997 schon einmal die Kreuze überarbeitet“, erinnert sich Albrecht Hänel, Vorsitzender des Waldheimer Heimatvereins. Auch 2007 waren die verwitterten Holzkreuze noch einmal abgeschliffen und gestrichen worden. Nun hatte man sich entschieden, neue Kreuze anfertigen zu lassen, weil die Aufarbeitung nun langsam auch in die preislichen Relationen einer Neuanschaffung kam.

„Die verwitterten Kreuze haben mich zuletzt jedes Jahr am Volkstrauertag, wenn wir hier den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft gedenken, ein wenig verbittert. Deshalb freue ich mich, dass wir jetzt wieder eine ordentliche Gedenkstätte haben“, sagt Bürgermeister Steffen Ernst. Knapp 3.000 Euro hat die Stadt dafür bereitgestellt. Gunter Zetzsche und Albrecht Hänel übernahmen die Montage der neuen Eichenkreuze. Die bleiben nun naturbelassen. „Es ist wichtig, dass sie uns daran erinnern, dass wir seit 75 Jahren in Frieden leben dürfen. Dafür stehen die 24 Kreuze“, so der Heimatvereinschef.

Von Thoma Sparrer