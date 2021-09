Waldheimer Gammelbäume vom Feuerbrand befallen?

Waldheim

Auf Gammelbäume an der Dresdner Straße macht Ringo Fleischer aufmerksam. „Diese haben fast keine Blätter mehr. Beziehungsweise verfärben diese sich schwarz. Das gleiche Bild findet man auch auf der Mortelstrasse wieder.Sind diese damals neu angepflanzten Bäume krank? Oder wegen dem Klimawandel vertrocknet?“, fragt der Massaneier in einer Email an lvz.de.

Gutachter beauftragt

Wie Bürgermeister Steffen Ernst auf Anfrage informiert, hat die Stadt die Bäume vom Freistaat geerbt. Der ließ bis 2015 die Dresdner Straße/Mortelstraße ausbauen – das ist die Staatsstraße 36 – und dabei die Bäume pflanzen. Es handelt sich um Rotdorn. Die Pflege der Gehölze ging Steffen Ernst zufolge nach einer gewissen Zeit an die Stadt über. Und die hat jetzt ihren Bauhof damit beauftragt, sich um die Problem-Bäume zu kümmern. Ein Gutachter hat sich diese mittlerweile auch angesehen.

Feuerbrand ist Baumtod

„Entweder handelt es sich um einen eher harmlosen Pilzbefall, der nur das äußere Erscheinungsbild beeinträchtigt. Das kann in feuchten, trockenen Sommern vorkommen“, fasst der Bürgermeister die Erkenntnisse des Gutachters zusammen. Tätig werden müsste die Stadt in diesem Fall nicht, sondern nur das abgefallene Laub beseitigen.

Es gibt aber auch noch eine böse Alternative. Und die heißt Feuerbrand. Das ist eine gefährliche Pflanzenkrankheit, der Baumtod, die das Bakterium Erwinia amylovora verursacht. Blätter und Blüten befallener Bäume färben sich braun, Triebspitzen biegen sich nach unten. Befallene Bäume sehen aus, wie verbrannt, daher der Name der Krankheit.

Rodung droht

Sollten die Rotdorne feuerbrandverseucht sein, würde sie die Stadt roden lassen. „Das wird jetzt noch genau geprüft“, sagt der Bürgermeister. In diesem Falle ist eine Ersatzpflanzung vorgesehen mit Bäumen, die nicht so hoch wachsen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Dresdner Straße/Mortelstraße zu einer Lindenallee wird, ist also eher gering.

Zwei Jahre hat die Sanierung der Mortelstraße gedauert, die 2015 abgeschlossen war. Das kostete rund 1,2 Millionen Euro und war zum großen Teil eine Baustelle des Freistaates Sachsen. Lediglich die Arbeiten an der Beleuchtung, den Parkbuchten und Haltestellen lagen in der Hand Waldheims. Der Abwasserzweckverband „Untere Zschopau“ tauschte außerdem die Leitungen aus und erneuerte die Hausanschlüsse für die Abwasserentsorgung im Zuge der Straßenbaus. Bis zum grundhaften Ausbau vor sechs Jahren galt die Straße als eine der schlechtesten in Waldheim.

Von Dirk Wurzel