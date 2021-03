Waldheimer Giebel ist nicht mehr lange hässlich

Waldheim

Am Brandgiebel an der Breitscheidstraße haben die Bauarbeiten begonnen. Die Waldheimer Wohnungsbau -und Verwaltungsgesellschaft mbH (WBV) will die Fassade wieder ordentlich herrichten und dabei sogar an den Vereinshof erinnern. Dieses Gebäude mit großer Historie ließ der Landkreis auf Bitten der Stadt wegreißen, weil es marode und eine Gefahr für die Allgemeinheit war.

Die Arbeiten am Brandgiebel des Nebenhauses beginnen unterirdisch. Die Bauarbeiter haben die Grundmauern freigelegt. „Wir lassen eine Vorsatzschale betonieren, auf der dann Dichtmasse aufgetragen wird. Das dient der Trockenlegung“, sagt WBV-Geschäftsführerin Ina Pugell. Für die künstlerische Gestaltung des Giebels hat die WBV-Chefin bereits Kontakt zum Maler Schell aufgenommen. Einen genauen Plan, wie das Bild vom Vereinshof aussehen soll, gibt es noch nicht. Aber die Verantwortlichen machen sich gerade Gedanken darüber. Fest steht aber schon jetzt, wie der Giebel saniert wird. Zunächst kleben die Handwerker die Wärmedämmung auf, bringen einen Unterputz mit Armierungsgewebe auf, der als Untergrund für den Oberputz dient.

Die WBV saniert den Brandgiebel mit Fördergeld aus dem Programm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung, Programmteil Aufwertung“ (ehemals Stadtumbau), da das Haus im Fördergebiet „Gründerzeit“ liegt. Rund 56 000 Euro soll der Umbau des Brandgiebels kosten, 37 000 Euro davon sollen Fördergeld sein. Der Stadtrat hatte dies auf seiner Dezember-Sitzung beschlossen.

Das WBV-Haus an der Breitscheidstraße steht derzeit leer. Die Wohnungsgesellschaft plant aber, es auch innen zu sanieren und wieder für die Vermietung herzurichten. Es gleich mit dem Vereinshof abzureißen, war keine Option. Schon alleine aus dem Grund, damit die Häuserzeile nicht verschwindet.

Der Vereinshofs stand 122 Jahre in Waldheim. Aus dem Hotel mit „Volksbad“ im Keller wurde in der DDR-Zeit eine Unterkunft für Vertragsarbeiter. Erst wohnten dort Ungarn, die im VEB Sitzmöbelwerk arbeiteten, dann die Vietnamesen. In der vietnamesischen Ära bekam der Vereinshof seinen Spitznamen als „Jeansfabrik von Waldheim“ weg, denn die Bewohner nähten hier Hosen und andere Kleidungsstücke – die Jeans hatten übrigens einen Original-Levis-Schild. Aber im Vereinshof wurde nicht nur genäht, sondern auch gefeiert. Hier entstanden Freundschaften und Liebesbeziehungen, die sogar in Ehen mündeten.

Von Dirk Wurzel