Waldheimer Höhenrundwanderweg: Geschichten aus dem Gipfelbuch

Waldheim

Das ist der Gipfel! Und wie sich das gehört, gibt es auf diesem auch ein Buch. Das liegt in einem Kasten aus Holz. Viele, die auf der Lutherhöhe vorbei kommen, nehmen das Buch aus dem Kasten und schreiben ein paar nette Zeilen rein. Dabei ragt die Lutherhöhe auf dem Breitenberg in Waldheims Südosten „nur“ 264 Meter über den Meeresspiegel und ihre Ersteigung ist im Vergleich mit der Eiger Nordwand ein Spaziergang.

Eigentlich als Gag gedacht

„Hier war alles besprüht“, sagt Jens Richter, der gleich an der Lutherhöhe wohnt und die Aussicht samt Gipfelbuch in Schuss hält. Also hat er den Holzkasten, ihn baute einst ein 13-Jähriger aus Massanei, abgeschliffen und neu lackiert, die Stelle ebenso, welche die Schilder mit der Höhenangabe und den Wegweiser des Höhenrundwanderweges trägt. „Das Gipfelbuch ist auf meinem Mist gewachsen, eigentlich war es als Gag gedacht“, sagt Jens Richter.

Eintrag in Schönschrift

Ob Gag oder nicht – die Besucher der Lutherhöhe schreiben gerne ins Gipfelbuch und haben schon viele gefüllt. Die meisten sind auch erhalten geblieben, sagt Jens Richter. Eins haben Unbekannte zerrissen. Der Vandalismus macht vor nichts halt. Dabei sind die Gipfelbücher der Lutherhöhe eine nette Lektüre bei der Rast auf der Wanderung über den Höhenrundwanderweg. Ihm klagte eine Kriebsteinerin ihr Leid über den coronabedingten Ausfall ihres Wanderurlaubs. Nach Mallorca sollte es gehen... . Aber dann stellte die verhinderte Fernreisende fest, wie schön die Heimat ist und hinterließ diese Erkenntnis dem Gipfelbuch – in Schönschrift. „Von dieser Seite habe ich Waldheim von oben noch nie gesehen. Ist schon toll. Also der Urlaub wird auch ohne Mallorca sehr schön. Es lohnt sich, Waldheim zu erwandern.“

Es muss nicht immer Ausland sein

Die Lutherhöhe ist tatsächlich ein wunderschöner Fleck Heimat. Hier erinnert auch ein Gedenkstein an den Waldheimer Buchhändler Walter Haase. Ihm ist die Gestaltung der Lutherhöhe zu verdanken. Er war Mitte des 19. Jahrhunderts 1. Vorsitzender des Verschönerungsvereins, der sich seitdem um die Wanderwege mit allem Zubehör, wie Aussichten, Bänken und Beschilderung kümmert. Und der sich wahrscheinlich schon damals ärgerte, wenn diese zuwuchsen. Es ist ein altes Problem und auch auf der Lutherhöhe drohen die Bäume bald den Blick auf die Waldheimer Innenstadt zu verstellen. Besucher werden dann einen schönen Ausblick in den Waldheimer Wald haben. Jetzt ist im Gipfelbuch noch zu lesen: „Tolle Aussicht! Es muss nicht immer das Ausland sein. In Waldheim ist’s auch sehr fein.“ Mit diesem Reim verewigten sich Waldheimer.

Verein zäunt sich ein

Dabei nutzen den Höhenrundwanderweg nicht nur Einheimische. Jens Richter beobachtet viele Chemnitzer. „Und die Berliner sagen zu uns: Und Ihr fahrt in den Urlaub.“ So spricht Karl Schuster, der sich beim Waldheimer Verschönerungsverein um die Wanderwege kümmert. Neulich baute er mit einer handvoll Mitstreitern, Vereinsmitgliedern und Helfern, am Zaun ums Domizil der Verschönerer, der Diebe fernhalten soll. Dort lagert auch Material, dessen Bestand abnahm. So verschwand zum Beispiel Split. Karl Schuster ist Jens Richter dankbar für dessen Engagement auf der Lutherhöhe. Das macht Jens Richter nämlich aus freien Stücken. Mitglied im Verschönerungsverein ist er nicht.

14 Kilometer lang

„Es gab Beschwerden, dass der Höhenrundwanderweg nicht richtig ausgeschildert ist“, sagt Karl Schuster. Also haben die Verschönerer das Problem in Angriff genommen und neue Schilder aufgestellt, sieben weitere sollen noch folgen. Der Rundwanderweg führt über alle 13 Waldheimer Höhen und endet auch wieder am Rathaus. 14 Kilometer ist die Route lang. Und auf dem Breitenberg wartet ein Büchlein auf die wandernden Gipfelstürmer, das wohl einzigartig in Waldheim ist.

Von Dirk Wurzel