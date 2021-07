Waldheimer Jugendfeuerwehr gibt Altpapiergeld in Flutgebiete

Waldheim

Blaulicht-Überraschung zum Waldheimer Frischemarkt. Mit acht Fahrzeugen, darunter Löschfahrzeuge und Hubsteiger, rollten am Sonnabend die Feuerwehren aus Waldheim und den Ortsteilen auf dem Markt an. Dort präsentierte sich die Jugendfeuerwehr und nahm eine Spende der Waldheimer Gewürze entgegen, die in ihrem Werksverkauf im Waldheimer Gewerbegebiet extra eine Spardose dafür aufgestellt hatten.

Aber die Jugendwehr nimmt nicht nur Geld. Sie gibt auch welches. „Wir haben uns heute entschieden, die Einnahmen aus der Altpapiersammlung nach Nordrhein-Westfalen zu spenden“, sagte Michael Rönisch, der stellvertretende Jugendwart der Waldheimer Jugendfeuerwehr. „Die Leute haben uns damals auch geholfen, da helfen wir ihnen jetzt“, sagte Michael Rönisch mit Blick auf die Hilfswelle nach dem Zschopauhochwasser 2002, das die Waldheimer Innenstadt geflutet hatte. Als er diese Worte sagte, lief die Sammelaktion noch. Kameraden standen auf dem Wertstoffhof am Container und nahmen das Altpapier entgegen.

Die Anteilnahme in Waldheim reicht über die Feuerwehr hinaus. „Die Stadt Waldheim wird ein Spendenkonto einrichten – für die Opfer der Flutkatastrophe in Nordrhein Westfalen und Rheinland-Pfalz“, kündigte Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) an.

Der Bürgermeister schilderte auch, dass die Partnerwehr der Ortsfeuerwehr Richzenhain in Köttingen betroffen ist. Köttingen ist ein Ortsteil von Erftstadt – ein Ort, der derzeit weltweit durch die Medien geht wegen der Verwüstungen, die das Hochwasser nach Starkregen dort anrichtete. So berichtete beispielsweise der US-amerikanische Nachrichtensender CNN in und aus Erftstadt. Michael Rönisch erzählt von einem Telefonat mit einem Betroffenen. Der schilderte, wie der Pegel des Baches an seinem Grundstück von 60 Zentimeter auf acht Meter stieg. Zum Vergleich: Beim zweiten Jahrhunderthochwasser innerhalb von 15 Jahren 2013 hatte die Elbe in Dresden einen Höchststand von 8,75 Metern.

Auch der US-amerikanische Nachrichtensender CNN berichtet in und aus Erftstadt. Die Reporter sprechen mit Betroffenen. Quelle: Dirk Wurzel

Auch im August wird die Waldheimer Jugendfeuerwehr wieder Altpapier sammeln. Dann kommen die jungen Kameradinnen und Kameraden aber wieder zu den Leuten und holen das Papier ab, so wie das vor Corona üblich- aber während der Pandemie nicht möglich war. Die nächste Sammlung ist am 28. August.

Von Dirk Wurzel