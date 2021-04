Waldheimer Jugendwehr steht in neuer Kleidung in den Startlöchern

Waldheim

Die Waldheimer Jugendfeuerwehr ist neu eingekleidet. Das ging aber nur mit Unterstützung der Stadtverwaltung. Darum wird Dankbarkeit derzeit ganz groß geschrieben in der Nachwuchstruppe. „Ein großes Dankeschön im Namen des Teams der Jugendfeuerwehr und der Kinder gilt der beherzten Arbeit der Stadtverwaltung, die es ermöglicht hat, die Mittel für die neue Kleidung zu beschaffen“, schreibt die Jugendfeuerwehr in einer Pressemitteilung. „Das ging völlig unkompliziert und hat auch einiges gekostet“, ergänzt Michael Rönisch, der stellvertretende Jugendwart, anerkennend.

Feuerwehrmann und Model: Sebastian Gerlach führt die neue Dienstkleidung der Waldheimer Jugendfeuerwehr vor. Quelle: Michael Rönisch

Nicht nur die Kinder können es kaum erwarten, dass die Dienste wieder beginnen, sondern auch die Jugendwarte stehen in den Startlöchern. „Zur großen Überraschung der Kinder wird es nicht nur einen neuen Dienstplan geben, sondern in den Schränken der Feuerwehrwache warten niegelnagelneue Sachen auf die Kinder und Jugendlichen“, heißt es im Schreiben der Jugendfeuerwehr. „Beim Anblick der neuen Sachen würde so manch fleißiger Feuerwehrmann gern wieder ein Jugendfeuerwehrmitglied sein, wie das aktive Feuerwehrmitglied Sebastian Gerlach, der voller Freude die neuen Sachen bereits einmal anprobiert hat.“

Aktuell hat die Waldheimer Jugendfeuerwehr 18 Mitglieder im Alter von acht bis 16 Jahren. Es sind laut Michael Rönisch sechs weniger geworden. Diese Jugendlichen sind nämlich in den aktiven Dienst der Waldheimer Feuerwehr gewechselt. Allerdings übernimmt die Jugendwehr bald zehn Kinder aus der Meinsberger Kinderfeurwehr.

Bis die Kinder und Jugendlichen ihre neuen Sachen bei einer Altstoffsammlung ausführen können, ist Geduld gefragt. Denn dass muss die Corona-Lage erlauben. Es gibt aber einen Plan B. An jedem 3. Sonnabend im Monat können die Leute ihr Altpapier von 9.30 Uhr bis 11 Uhr auf den Bauhof bringen, wo ein Container bereitsteht.

Von Dirk Wurzel